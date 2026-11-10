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Premierul Luca Niculescu: „Digitalizarea administrației nu înseamnă mutarea formularelor pe un ecran. Avem ceva de lucru”

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Luca Niculescu, premierul României Foto: Facebook / Luca Niculescu
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Din articol
Doar 5,2% dintre companiile românești foloseau inteligența artificială Tehnologia trebuie să devină un motor de competitivitate

Digitalizarea administrației trebuie să însemne servicii publice mai simple și mai sigure, proceduri regândite și mai puțin timp pierdut de cetățeni și companii în relația cu statul, a declarat marți premierul Luca Niculescu, la GoTech World 2026. Șeful Guvernului a admis că România mai are „ceva de lucru” în această direcție.

Premierul a explicat că simpla transferare în mediul online a documentelor folosite în prezent nu reprezintă o transformare reală a administrației. Digitalizarea trebuie să schimbe modul în care instituțiile lucrează între ele și furnizează servicii publice.

„Am decis să avem un ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, care are printre obiectivele principale interconectarea sistemelor guvernamentale, iar digitalizarea administrației nu înseamnă doar mutarea formularelor din formatul pe hârtie pe un ecran. Înseamnă servicii publice mai simple, mai accesibile, mai sigure. Înseamnă proceduri regândite, nu doar informatizate, și înseamnă instituții care colaborează și folosesc datele în mod responsabil. Înseamnă, pe scurt, mai puțin timp pierdut de cetățeni și de companii în relația pe care o au cu statul. Și aici, da, cred că avem ceva de lucru”, a declarat Luca Niculescu.

Doar 5,2% dintre companiile românești foloseau inteligența artificială

Premierul a atras atenția și asupra decalajului dintre România și media Uniunii Europene în privința utilizării inteligenței artificiale în mediul de afaceri.

Potrivit datelor Eurostat invocate de acesta, în 2025 doar 5,2% dintre companiile românești cu cel puțin zece angajați foloseau tehnologii bazate pe inteligență artificială, comparativ cu aproximativ 20% la nivelul Uniunii Europene.

„România trebuie să accelereze ritmul adaptării la această lume care vine sau care a sosit deja. Există niște cifre Eurostat care spun că, în 2025, doar 5,2% dintre companiile românești cu cel puțin zece angajați utilizau tehnologii de inteligență artificială, față de 20% la nivelul Uniunii Europene. Aici nu știu dacă domnul ministru al Digitalizării și Inteligenței Artificiale va spune ceva, că el are o părere ușor diferită. El spune că în administrația română se folosește inteligența artificială, dar nu se folosește neapărat într-un mod foarte coordonat”, a afirmat Niculescu.

Șeful Guvernului a arătat că sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor a avut, în ultimele două decenii, un ritm de creștere de aproximativ trei ori mai mare decât economia în ansamblu.

„Cele mai recente rapoarte OCDE arată că sectorul IT&C a crescut de aproximativ trei ori mai mult decât economia în ansamblu în ultimii douăzeci și ceva de ani, iar România, după cum știți, se pregătește să adere la OCDE, o organizație care reunește cele mai importante economii dezvoltate ale lumii”, a explicat premierul.

Tehnologia trebuie să devină un motor de competitivitate

Luca Niculescu a susținut că România trebuie să folosească tehnologia pentru atragerea investițiilor, creșterea productivității și dezvoltarea companiilor românești pe piețele externe.

„România are toate motivele să fie un actor dinamic, iar prioritatea noastră este ca tehnologia să devină un motor de competitivitate, să sprijine investițiile, să crească productivitatea, să susțină cercetarea și inovarea și să ajute tocmai companiile românești să se extindă pe piețele internaționale. Avem responsabilitatea de a avea un stat care să țină pasul cu această transformare și există câteva idei clare în programul nostru de guvernare în această direcție”, a transmis acesta.

Premierul a avertizat însă că dezvoltarea serviciilor digitale trebuie însoțită de măsuri pentru protejarea sistemelor informatice, a instituțiilor și a infrastructurilor esențiale.

„Nu putem vorbi despre transformare digitală fără să vorbim despre securitate. Atacurile cibernetice, fraudele, manipularea informațională amenință infrastructuri esențiale, instituții și încrederea publică. Vom consolida reziliența cibernetică, vom întări protecția infrastructurilor critice și vom promova o cultură la nivelul administrației și al mediului privat”, a mai afirmat Luca Niculescu.

Editor : A.D.

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