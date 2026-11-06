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Premierul Luca Niculescu, după întâlnirea cu Roxana Mînzatu: „Locurile de muncă pentru tineri cer o politică integrată”

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Întrevederea premierului Luca Niculescu cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu. Sursa foto: Guvernul României
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Din articol
Dezvoltarea competențelor tinerilor, discutată în perspectiva viitorului buget european

Locurile de muncă bine plătite pentru tinerii români pot fi create numai printr-o politică națională integrată, asumată de Guvern împreună cu mediul de afaceri și susținută prin fonduri europene, a declarat vineri premierul Luca Niculescu, după întâlnirea cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Cei doi oficiali au discutat la Palatul Victoria despre prioritățile Guvernului în educație, tineret, dezvoltarea competențelor, ocuparea forței de muncă și politicile sociale, precum și despre oportunitățile de finanțare europeană disponibile în aceste domenii.

Discuțiile au vizat modul în care educația și formarea profesională îi pot pregăti pe tineri pentru cerințele actuale ale pieței muncii, dar și măsurile necesare pentru crearea unor locuri de muncă de calitate, care să ofere salarii adecvate și perspective de dezvoltare profesională.

„Locurile de muncă bine plătite pentru tinerii români pot fi create doar printr-o politică națională integrată, asumată la nivelul Guvernului, în parteneriat cu mediul de afaceri și folosind cât mai bine resursele de finanțare europeană. Tânăra generație are nevoie de eforturi coordonate pentru a beneficia de oportunitățile de pe piața muncii, în acest context european și global, bazat tot mai mult pe competitivitate și dezvoltare profesională continuă”, a afirmat premierul Luca Niculescu

Dezvoltarea competențelor tinerilor, discutată în perspectiva viitorului buget european

Premierul și vicepreședinta Comisiei Europene au analizat posibilitatea ca România să susțină, în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, o abordare care să aibă ca obiectiv dezvoltarea competențelor tinerilor.

Cadrul financiar multianual stabilește prioritățile și limitele bugetului european pentru o perioadă de mai mulți ani. Discuția a vizat folosirea fondurilor europene pentru pregătirea profesională a tinerilor și adaptarea competențelor acestora la nevoile angajatorilor.

Luca Niculescu și Roxana Mînzatu au discutat și despre consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Europene, prin politici destinate reducerii sărăciei și excluziunii sociale, sprijinirii persoanelor vulnerabile și promovării egalității de șanse și de gen.

Un subiect distinct l-au reprezentat inițiativele europene prin care accesul cetățenilor, în special al tinerilor, la locuințe la prețuri accesibile ar putea fi îmbunătățit.

Guvernul a subliniat importanța cooperării dintre România și instituțiile europene pentru aplicarea unor politici care să răspundă nevoilor cetățenilor, să susțină competitivitatea economică și să consolideze coeziunea socială.

Roxana Mînzatu se află într-o vizită oficială în România. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene urmează să se întâlnească și cu ministrul Educației, Sorin Costreie, ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, precum și cu miniștrii Muncii, Investițiilor și Proiectelor Europene și Apărării.

În programul vizitei sunt incluse și discuții cu reprezentanții confederațiilor sindicale din România.

Editor : A.D.

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