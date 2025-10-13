Live TV

Premiul Nobel pentru Economie, atribuit lui Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt

Data publicării:
nobel economie
Sursă foto: NobelPrize.org
Din articol
Cine sunt cei trei câștigători Nobelul pentru Economie se acordă din 1969

Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt au câştigat premiul Nobel pentru Economie în 2025 pentru lucrările lor privind modul în care inovaţia şi forţele „distrugerii creative” pot stimula creşterea economică, a anunţat luni Academia Regală Suedeză de Ştiinţe.

Prestigiosul premiu, cunoscut oficial sub numele de Premiul Sveriges Riksbank pentru Ştiinţe Economice în memoria lui Alfred Nobel, este ultimul premiu acordat în acest an şi are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari).

Lucrările câştigătorilor premiului explică modul în care tehnologia dă naştere la noi produse şi metode de producţie care le înlocuiesc pe cele vechi, ducând la un nivel de trai, sănătate şi calitate a vieţii mai bun pentru oamenii din întreaga lume, a declarat Academia într-un comunicat preluat de Reuters, potrivit News.ro.

„În ultimele două secole, pentru prima dată în istorie, lumea a cunoscut o creştere economică susţinută. Acest lucru a scos un număr mare de oameni din sărăcie şi a pus bazele prosperităţii noastre”, a declarat organismul care acordă premiul în comunicat.

Laureaţii au arătat, de asemenea, că un astfel de progres nu poate fi considerat ca fiind de la sine înţeles.

„Stagnarea economică, şi nu creşterea, a fost norma în cea mai mare parte a istoriei omenirii. Lucrările lor arată că trebuie să fim conştienţi de ameninţările la adresa creşterii continue şi să le contracarăm”, a declarat Academia.

Cine sunt cei trei câștigători

Joel Mokyr este profesor la Universitatea Northwestern din Evanston, Statele Unite, iar Philippe Aghion este profesor la Colegiul Franţei şi INSEAD din Paris, precum şi la Şcoala de Economie şi Ştiinţe Politice din Londra, Marea Britanie.

Peter Howitt este profesor la Universitatea Brown din Providence, Statele Unite.

Mokyr a primit jumătate din premiu, cealaltă jumătate fiind împărţită între Aghion şi Howitt.

„Joel Mokyr a folosit observaţii istorice pentru a identifica factorii necesari pentru o creştere susţinută bazată pe inovaţii tehnologice”, a declarat John Hassler, membru al Comitetului Nobel.

„Philippe Aghion şi Peter Howitt au creat un model matematic al distrugerii creative, un proces nesfârşit în care produse noi şi mai bune înlocuiesc produsele vechi.”

Vorbind la telefon în cadrul conferinţei de presă, Aghion a spus că este „încă fără cuvinte”.

„Nu mă aşteptam deloc la asta, aşa că nu găsesc cuvinte să exprim ceea ce simt”, a spus el.

În căutarea creşterii economice, Aghion a îndemnat Europa să înveţe de la SUA şi China, care, potrivit lui, „au găsit modalităţi de a concilia concurenţa şi politica industrială”.

„În Europa, în numele politicii concurenţiale, am devenit foarte ostili faţă de orice formă de politică industrială. Cred că trebuie să evoluăm în această privinţă şi să găsim modalităţi de a concilia politica industrială în domenii precum apărarea, clima, inteligenţa artificială, biotehnologia, în care suntem foarte buni şi avem cercetări foarte bune”, a spus Aghion.

Nobelul pentru Economie se acordă din 1969

Premiile pentru medicină, fizică, chimie, pace şi literatură au fost anunţate săptămâna trecută.

Aceste premii au fost instituite prin testamentul inventatorului suedez al dinamitei şi omului de afaceri Alfred Nobel şi sunt acordate din 1901, cu câteva întreruperi, în principal din cauza războaielor mondiale.

Premiul pentru economie a fost instituit mult mai târziu, fiind acordat pentru prima dată în 1969, când a fost câştigat de norvegianul Ragnar Frisch şi olandezul Jan Tinbergen pentru lucrările lor în domeniul modelării economice dinamice. Fratele lui Tinbergen, Nikolaas, a câştigat şi el un premiu, în 1973, pentru medicină.

Deşi puţini economişti sunt nume cunoscute, printre câştigătorii relativ cunoscuţi se numără fostul preşedinte al Rezervei Federale a Statelor Unite, Ben Bernanke, precum şi Paul Krugman şi Milton Friedman.

Premiul pentru economie de anul trecut a fost acordat academicienilor americani Simon Johnson, James Robinson şi Daron Acemoglu pentru cercetările care au explorat relaţia dintre colonizare şi înfiinţarea instituţiilor publice, pentru a explica de ce unele ţări sunt împotmolite în sărăcie de zeci de ani.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
1
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
2
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
profimedia-1029625023
4
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
După aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham în pat": "Da, chiar și el face asta!"
Digi Sport
După aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham în pat": "Da, chiar și el face asta!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii în viață au fost eliberați de Hamas. Trump declară în...
poza deschidere
Anchetă Digi24. Sute de medici din spitalele de stat refuză avortul...
Vladimir Putin
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a...
Ultimele știri
Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este firească, este o alegere a societății
Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist”
Șofer român, înjunghiat mortal în Italia. Tânărul de 32 de ani a fost găsit fără suflare lângă TIR-ul pe care îl conducea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
venezuela nicolas maduro
„Vrăjitoarea diabolică a sayonei”. Cum vorbeşte președintele Venezuelei despre despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a transmis lui Trump după ce a câștigat premiul
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
Reacția scriitorului Laszlo Krasznahorkai, după ce a primit Nobelul: Dovedește că literatura există în sine şi că încă mai este citită
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana María Corina Machado
The Nobel Peace Prize medal.
Premiul Nobel pentru Pace: cei mai merituoși laureați și curiozități despre prestigioasa distincție
Partenerii noștri
Pe Roz
Venus, planeta iubirii și a frumuseții, intră în Fecioară. Zodiile care vor avea noroc pe toate planurile
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Cât costă carnea de porc la final de 2025? Românii au început să comande deja pentru Crăciun
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, dar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...