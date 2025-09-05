Presa austriacă anunță că OMV va face concedieri, în special la Petrom. Restructurările vor afecta și Austria, Germania, Slovacia

Grupul austriac de petrol, gaze şi produse chimice OMV intenţionează să renunţe la 2.000 dintre cei 23.000 de angajaţi la nivel mondial, a relatat ziarul austriac Kurier. Citand sindicatele angajaţilor, publicaţia afirmă că filiala românească a companiei, Petrom, va fi afectată în mod deosebit, dar reduceri sunt planificate şi la rafinăria din sudul Germaniei şi în Slovacia, scrie Reuters, preluată de News.ro.

În schimb, filiala sa de produse chimice, Borealis, care urmează să fuzioneze cu divizia de produse chimice a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), principalul acţionar al OMV, nu va fi afectată.

Cam 400 dintre cele 5.400 de posturi ale companiei din Austria vor fi desfiinţate, OMV intenţionând să facă reducerile „cât mai social responsabile posibil”, scrie Kurier.

OMV nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la informaţiile din Kurier, menţionează Reuters.

Reduceri semnificative de personal în Austria

Potrivit articolului din Kurier, în Austria se preconizează o reducere semnificativă a personalului, în special în departamentul „Corporate”. Acesta include conducerea grupului (CEO) şi departamentul financiar. În ultimii zece ani, departamentul administrativ a crescut semnificativ, ajungând la peste 1.000 de angajaţi.

Fostul şef al OMV, Rainer Seele, a adus în Austria din România peste 200 de angajaţi pentru departamentul financiar, cu contracte de muncă locale, menţionează Kurier.

La nivel regional, reducerile vor afecta în special participaţia majoritară românească Petrom. Rafinăria din Burghausen, Bavaria, precum şi sediul din Bratislava vor fi, de asemenea, incluse în programul de economii.

În acelaşi timp, la OMV se discută despre extinderea consiliului de administraţie de la patru membri la cinci membri, discuţii care, potrivit Kurier, nu sunt deloc bine primite de personalul OMV. Critica este că „se fac economii la nivelul angajaţilor, iar consiliul de administraţie este extins”.

Concret, este vorba despre faptul că, în viitor, un membru al consiliului de administraţie se va ocupa exclusiv de BGI (Borouge Group International), filiala de produse chimice. În februarie, OMV a pierdut-o pe Daniela Vlad, membru al consiliului de administraţie responsabil cu chimia, iar sarcinile sale au fost preluate de Martijn von Koten, responsabil cu combustibilii şi rafinăriile. Astfel, domeniul său de responsabilitate s-a extins considerabil.

În aceste condiţii, fostul CEO Rainer Seele ar putea reveni în curând în consiliul de supraveghere al companiei, mai scrie Kurier.

Program de economisire și creștere a eficienței

Concedierile intervin în condiţiile în care grupul - parţial deţinut de statul austriac - a înregistrat anul trecut al patrulea cel mai bun rezultat din istoria sa. Însă cea mai mare întreprindere industrială din Austria şi-a propus un program de economisire şi creştere a eficienţei, care ar trebui finalizat până în 2027. Acesta nu include doar reduceri de personal, ci şi multe alte măsuri menite să îmbunătăţească eficienţa şi orientarea către client.

Concedierile de la OMV nu constituie o excepţie în acest sector. Programele de reducere a costurilor şi disponibilizările de personal preocupă în prezent industria petrolieră şi de gaze la nivel mondial. Cu precădere, scăderea preţurilor petrolului afectează profiturile, întregul sector câştigând în prima jumătate a anului cu mult mai puţin decât în 2024. Profitul OMV a scăzut în prima jumătate a anului cu 55%, la 384 de milioane de euro.

Şi compania petrolieră britanică Shell intenţionează să reducă 6.500 de locuri de muncă, profitul semestrial scăzând cu aproape o treime. Chevron reduce, la rândul său, 1.500 de locuri de muncă, iar compania americană ConocoPhillips reduce unu din patru locuri de muncă, arată Kurier.

