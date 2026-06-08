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Preşedintele Colegiului Medicilor critică proiectul legii salarizării: „Promovarea profesională poate duce la scăderea salariului”

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catalina poiana
Cătălina Poiană, președintele CMR.
Din articol
„Un medic are coeficient mai mic decât un asistent medical principal”

Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, avertizează că proiectul noii legi a salarizării poate crea situații absurde în sistemul medical, în care medicii rezidenți să câștige mai puțin după promovarea într-un an superior de pregătire. Ea reclamă și faptul că un medic de medicină generală ar urma să aibă un coeficient salarial mai mic decât al unui asistent medical principal licențiat.

„Plata medicului rezident acum este mică şi inadecvată, dar conform acestei noi legi a salarizării, practic, sunt două riscuri majore. Pe de o parte, promovarea profesională poate să ducă la scăderea salariului. Este incredibil. Dacă un rezident trece din anul II în anul III sau din anul III în anul IV, el în anul respectiv avea o compensare, pentru că legea spune că nu poţi să ai un salariu mai mic decât cel pe care îl ai acum. Dar în momentul în care el trece în anul următor, intră, deşi a promovat, la un nivel de salarizare mai mic decât cel pe care îl avea, pentru că intră într-o nouă categorie”, a declarat Cătălina Poiană, într-o conferință de presă.

Aceasta spune că mecanismul propus poate produce diferențe salariale importante între medici care desfășoară activități similare, în funcție de momentul încadrării.

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„Un medic are coeficient mai mic decât un asistent medical principal”

Cătălina Poiană a criticat și coeficienții de salarizare prevăzuți în Anexa 2 a proiectului de lege, pe care îi consideră „extrem de nefavorabili” pentru personalul medical.

„Poate lucrul care ne doare cel mai tare se referă la Anexa 2, în care coeficienţii care sunt propuşi pentru a fi utilizaţi sunt extrem de nefavorabili. Dacă comparăm aceşti coeficienţi cu alte categorii, constatăm că un medic, un medic obişnuit, un medic de medicină generală are un coeficient de salarizare de 1,76, care este mai mic decât al unui asistent medical principal licenţiat”, a afirmat aceasta. 

Ea susține că proiectul creează o nedreptate care nu reflectă nivelul de pregătire și responsabilitatea profesiei medicale: „Există o diferenţiere sau, mai bine zis, o nedreptate care nu recunoaşte practic nivelul de pregătire profesională al medicului. Şi bineînţeles că de aici decurge calculul şi apar diferenţele”.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării în sistemul bugetar, criticată în ultimele zile și de alte categorii profesionale din sănătate și asistență socială.

Editor : A.D.

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