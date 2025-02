Președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu a declarat, marți la Digi24, referindu-se la măsurile de înghețare a pensiilor și a salariilor bugetarilor, că România este ca un alpinist care trebuie să urce un munte și care începe acum urcușul. El a subliniat că pachetul de măsuri de austeritate adoptat de Guvern, la finalul anului trecut, este doar începutul și că reducerea cheltuielilor statului trebuie să continue și în anii care vor veni.

„Opinia noastră. Vreau să precizez un aspect - opinia noastră nu dă note. Nota poate să fie în interpretarea celor care citesc opinia și văd, să spunem, trăsături pozitive, carențiale unui buget public. În mod tradițional, la noi veniturile au fost supraestimate și unele cheltuieli subevaluate. De aceea a rezultat o diferență uneori substanțială între ținta de deficit a unui Guvern și ceea ce Consiliul Fiscal a spus că este probabil să se întâmple cu execuția bugetului într-un an. În ultimii doi, trei ani, această diferență a fost foarte mare. Am avut în 2022, am avut o inflație surpriză care a permis Guvernului să aibă venituri bugetare considerabil superioare, însă acele venituri nu au fost folosite pentru reducerea deficitului bugetar. Deci ele erau într-un fel înșelătoare în ceea ce privește un proces de consolidare fiscală”, a afirmat Daniel Dăianu, întrebat care sunt cele mai periculoase lucruri sau vulnerabilități în proiectul de buget pe 2025, marți la Digi24.

El a mai spus că, în cazul în care nu ar fi fost adoptat pachetul de măsuri la finalul lui decembrie 2024, atunci deficitul ar fi explodat în acest an.

„Acum revenim la acest an. Este o regulă, nu poți să iei în calcul în judecarea unui buget venituri ipotetice rezultate din o ameliorare a colectării taxelor și impozitelor. De aici noi am spus că un 0,5% din PIB nu putem să-l avem în vedere în prognoza noastră. Tot astfel cum am văzut o subestimare a unor cheltuieli bugetare. De aici e o diferență de 0,7% din PIB între ținta urmărită de Guvern și ceea ce noi vedem ca fiind mai realistă, un deficit mai realist. A existat îndrăzneală politică pentru a adopta pachetul de măsuri la finalul lunii decembrie, dacă nu s-ar fi adoptat pachetul de măsuri deficitul ar fi explodat în 2025. Ceea ce cred este că noi am fost puși într-o perspectivă negativă de două agenții de rating, dar dacă nu ar fi fost adoptat acel pachet de măsuri acea perspectivă negativă ar fi putut să se metamorfozeze într-o retrogradare a riscului suveran al României”, a mai precizat președintele Consiliului Fiscal.

Dăianu: Trebuie să colectăm mult mai bine

Daniel Dăianu a vorbit și despre viitoarele măsuri care ar putea ajuta la ajustarea deficitului bugetar și încadrarea în țința stabilită cu cei de la Comisia Europeană.

„Eu zic că am depășit acest pericol, dar nu în totalitate. Ajustarea necesară a deficitului bugetar, de la 9 și ceva din PIB la 3% este foarte mare, de aceea Comisia a fost de acord ca ajustarea să se facă pe 7 ani. Va fi o luptă a noastră și între noi și cu toți ceilalți care trebuie să ajute finanțarea internațională a României.bDacă se pierde încrederea în capacitatea statului de a își onora obligațiile de plată, putem asista la o fugă de leu. Așa ceva trebuie evitat. Acestă luptă va dura, ea nu se va desfășura numai pe parcursul unui an sau doi ani și este nevoie de măsuri, trebuie să colectăm mult mai bine, trebuie să avem venituri fiscale net fiscale celor de acum, trebuie să avem și o restructurare”, a mai explicat Dăianu.

„Ne-a trecut glonțul pe la ureche, dar să știți că gloanțele zburdă pe piețele financiare”, a continuat el.

„Chiar ministrul de Finanțe a anunțat că se va umbla la regimul fiscal. De dorit este să ai colectare mult mai bună. Măsurile, dacă vor fi adoptate, nu vor fi în acest an. 2025 e numai începutul. Trebuie să urcăm un munte, iar noi suntem acum în 2025 la poalele muntelui. Trebuie să urcăm pe munte în 2026, 2027, va fi greu. România, din acest punct de vedere, nu are experiență, nu se poate transforma într-un alpinist peste noapte. Va fi foarte dificil și în plus, ceea ce preocupă pe toată lumea este că vedem un mediu internațional tot mai păcătos, un război comercial, impredictibilitate””, a concluzionat președintele Consiliului Fiscal.

Guvernul României a adoptat bugetul pentru 2025 şi l-a trimis Parlamentului pentru a fi dezbătut în procedură de urgenţă. Premierul Marcel Ciolacu a spus că este vorba despre un buget cu investiții record, iar ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, consideră că bugetul este „cumpătat si echilibrat”, fiind construit pe un deficit de 7%.

