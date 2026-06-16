Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului reexaminarea modificărilor din Legea minelor. Ce prevederi contestă

Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 77/2024 privind modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003. Șeful statului susține că forma adoptată de Camera Deputaților diferă semnificativ de cea aprobată de Senat și încalcă astfel principiul bicameralismului prevăzut de Constituție.

Potrivit Administrației Prezidențiale, modificările introduse în Camera Deputaților au depășit cadrul avut în vedere de inițiatorul actului normativ și nu au fost analizate de Senat, care a adoptat ordonanța fără amendamente.

„Considerăm că prin intervenţiile operate la nivelul Camerei Deputaţilor au fost întrunite criteriile esenţiale ce stau la baza încălcării principiului bicameralismului, plasând pe o poziţie privilegiată camera decizională şi negând rolul de cameră de reflecţie a Senatului”, se arată în cererea de reexaminare transmisă Parlamentului.

Ce prevedea OUG 77/2024

Ordonanța de Urgență nr. 77/2024 a fost adoptată pentru a facilita redeschiderea unor exploatări miniere neenergetice, continuarea activităților miniere în cazul societăților aflate în insolvență și valorificarea golurilor miniere din saline în scop turistic, balnear sau medical.

Senatul a aprobat actul normativ în forma transmisă de Guvern, fără completări sau modificări. În schimb, în Camera Deputaților au fost introduse mai multe amendamente în Comisia pentru industrii și servicii, care vizează în principal regimul redevențelor și taxelor aplicabile utilizării apei minerale.

Printre modificările adoptate se numără stabilirea taxei pentru utilizarea golurilor miniere, introducerea unor reguli privind redevența pentru apa minerală naturală în funcție de destinația utilizării și instituirea unor mecanisme de control privind respectarea scopului declarat al exploatării.

Potrivit textului adoptat de deputați, apa minerală utilizată în scopuri comerciale va fi taxată conform regimului aplicabil apelor minerale, în timp ce pentru utilizarea în scop terapeutic și balnear se va aplica redevența aferentă apelor minerale terapeutice, reprezentând 5% din valoarea producției miniere.

De asemenea, controlul respectării scopului declarat al utilizării apei minerale și al aplicării corecte a redevențelor va fi realizat de autoritatea de reglementare competentă, în colaborare cu alte instituții cu atribuții în domeniu.

Președintele: Amendamentele adoptate de deputați nu au legătură cu obiectivul inițial al ordonanței

În cererea de reexaminare, șeful statului susține că modificările introduse în Camera Deputaților schimbă substanțial obiectul reglementării și se îndepărtează de scopul urmărit de Guvern atunci când a emis ordonanța.

Administrația Prezidențială arată că actul normativ a fost justificat prin necesitatea creșterii securității aprovizionării cu materii prime critice pentru economia națională și europeană.

„Se poate observa faptul că modificările aduse în camera decizională contravin intenţiei iniţiatorului, acesta motivând adoptarea actului normativ cu privire la creşterea gradului de securitate şi sustenabilitate a aprovizionării cu materii prime critice esenţiale în sectoare industriale cheie pentru economia naţională şi europeană. Astfel, iniţiatorul a avut în vedere doar materiile prime critice esenţiale şi nu apa minerală terapeutică, care este o resursă naturală de importanţă strategică, dar nu se încadrează în categoria materiilor prime critice”, potrivit documentului.

Președintele susține că Senatul nu a analizat aceste modificări, iar Camera Deputaților a adus „modificări substanțiale” față de forma adoptată de prima Cameră sesizată.

Modificări și la normele de aplicare

Un alt amendament introdus de Camera Deputaților stabilește că, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, instrucțiunile tehnice privind evidența, raportarea, calculul și plata taxei pe activitatea minieră și a redevenței miniere trebuie actualizate pentru a reflecta noile prevederi.

În argumentația transmisă Parlamentului, Nicușor Dan apreciază că legea contravine prevederilor constituționale referitoare la rolul celor două Camere ale Parlamentului și solicită reanalizarea actului normativ.

Editor : A.D.