Live TV

Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului reexaminarea modificărilor din Legea minelor. Ce prevederi contestă

Data publicării:
ID226693-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Ce prevedea OUG 77/2024 Președintele: Amendamentele adoptate de deputați nu au legătură cu obiectivul inițial al ordonanței Modificări și la normele de aplicare

Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 77/2024 privind modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003. Șeful statului susține că forma adoptată de Camera Deputaților diferă semnificativ de cea aprobată de Senat și încalcă astfel principiul bicameralismului prevăzut de Constituție.

Potrivit Administrației Prezidențiale, modificările introduse în Camera Deputaților au depășit cadrul avut în vedere de inițiatorul actului normativ și nu au fost analizate de Senat, care a adoptat ordonanța fără amendamente.

„Considerăm că prin intervenţiile operate la nivelul Camerei Deputaţilor au fost întrunite criteriile esenţiale ce stau la baza încălcării principiului bicameralismului, plasând pe o poziţie privilegiată camera decizională şi negând rolul de cameră de reflecţie a Senatului”, se arată în cererea de reexaminare transmisă Parlamentului.

Ce prevedea OUG 77/2024

Ordonanța de Urgență nr. 77/2024 a fost adoptată pentru a facilita redeschiderea unor exploatări miniere neenergetice, continuarea activităților miniere în cazul societăților aflate în insolvență și valorificarea golurilor miniere din saline în scop turistic, balnear sau medical.

Senatul a aprobat actul normativ în forma transmisă de Guvern, fără completări sau modificări. În schimb, în Camera Deputaților au fost introduse mai multe amendamente în Comisia pentru industrii și servicii, care vizează în principal regimul redevențelor și taxelor aplicabile utilizării apei minerale.

Printre modificările adoptate se numără stabilirea taxei pentru utilizarea golurilor miniere, introducerea unor reguli privind redevența pentru apa minerală naturală în funcție de destinația utilizării și instituirea unor mecanisme de control privind respectarea scopului declarat al exploatării.

Potrivit textului adoptat de deputați, apa minerală utilizată în scopuri comerciale va fi taxată conform regimului aplicabil apelor minerale, în timp ce pentru utilizarea în scop terapeutic și balnear se va aplica redevența aferentă apelor minerale terapeutice, reprezentând 5% din valoarea producției miniere.

De asemenea, controlul respectării scopului declarat al utilizării apei minerale și al aplicării corecte a redevențelor va fi realizat de autoritatea de reglementare competentă, în colaborare cu alte instituții cu atribuții în domeniu.

Președintele: Amendamentele adoptate de deputați nu au legătură cu obiectivul inițial al ordonanței

În cererea de reexaminare, șeful statului susține că modificările introduse în Camera Deputaților schimbă substanțial obiectul reglementării și se îndepărtează de scopul urmărit de Guvern atunci când a emis ordonanța.

Administrația Prezidențială arată că actul normativ a fost justificat prin necesitatea creșterii securității aprovizionării cu materii prime critice pentru economia națională și europeană.

„Se poate observa faptul că modificările aduse în camera decizională contravin intenţiei iniţiatorului, acesta motivând adoptarea actului normativ cu privire la creşterea gradului de securitate şi sustenabilitate a aprovizionării cu materii prime critice esenţiale în sectoare industriale cheie pentru economia naţională şi europeană. Astfel, iniţiatorul a avut în vedere doar materiile prime critice esenţiale şi nu apa minerală terapeutică, care este o resursă naturală de importanţă strategică, dar nu se încadrează în categoria materiilor prime critice”, potrivit documentului.

Președintele susține că Senatul nu a analizat aceste modificări, iar Camera Deputaților a adus „modificări substanțiale” față de forma adoptată de prima Cameră sesizată.

Modificări și la normele de aplicare

Un alt amendament introdus de Camera Deputaților stabilește că, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, instrucțiunile tehnice privind evidența, raportarea, calculul și plata taxei pe activitatea minieră și a redevenței miniere trebuie actualizate pentru a reflecta noile prevederi.

În argumentația transmisă Parlamentului, Nicușor Dan apreciază că legea contravine prevederilor constituționale referitoare la rolul celor două Camere ale Parlamentului și solicită reanalizarea actului normativ.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
2
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
adrian vestea la cotroceni
3
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
vestea inquam george calin
4
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
e-factura
Nicușor Dan a promulgat legea care schimbă regulile fiscale: scutiri de la RO e-Factura pentru anumite categorii de persoane fizice
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Legea merge la promulgare
nicusor dan face declaratii
„Lipsa educației financiare a dus la decizii nesănătoase”. Nicușor Dan avertizează: „Trăim un război informațional”
Preşedintele Nicuşor Dan alături de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi de primarul comunei Cornu, Cornel Nanu
Nicușor Dan, prezent la Mănăstirea Cornu în Vinerea Mare, alături de primarul localității și președintele CJ Prahova, membri PSD
Nicușor Dan, președintele României, susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni din București, 12 noiembrie 20225.
Nicușor Dan a atacat la CCR legea privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Ce motive invocă șeful statului
Recomandările redacţiei
2026-06-15-1569
Guvernul Veștea, tot mai greu de format: premierul desemnat merge la...
BUCURESTI - PRESEDINTELE UDMR - CONFERINTA - 13 IUN 2023
UDMR, cheia Guvernului Veștea: dacă votează, premierul desemnat ar...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_13_INQUAM_Photos_George_Calin
Scenariu: Sorin Grindeanu ar putea fi desemnat premier, dacă Veștea...
adrian veștea
Premierul desemnat, însoțit de un lider PSD la negocierile cu aleșii...
Ultimele știri
Un bărbat urmărit internațional din 2021 a fost găsit în București. El fusese condamnat la peste 18 ani de închisoare
România a ajuns ultima în UE la numărul locurilor de muncă vacante. Cum arată noile date Eurostat
FBI anunță că a dejucat un atentat care viza un eveniment organizat de ziua lui Donald Trump. Ce plănuiau suspecții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de...
Fanatik.ro
Darius Olaru, anunţat oficial la Royal Union! Primele cuvinte ale fostului căpitan de la FCSB. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Ibuchi Chukwu, prezentat oficial de U Cluj. Toate detaliile despre salariul de râsul curcilor pe care îl are...
Adevărul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul...
Pro FM
Unul dintre cele mai scumpe inele, cea mai scurtă logodnă. Mariah Carey a vândut bijuteria de 10 milioane de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
„Ești din România? Bine, ești pregătită!” Povestea tinerei care a cucerit una dintre cele mai prestigioase...
Newsweek
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Secretul din culisele "Mrs. Doubtfire". Robin Williams a încercat să salveze viitorul unei actrițe de 14 ani...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani