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Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care anulează unele obligații de TVA. Cine își poate recupera banii de la ANAF

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Sursa foto: Digi24
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Din articol
Ce obligații fiscale vor fi anulate

Președintele Nicușor Dan a promulgat, marți, legea prin care sunt eliminate anumite obligații fiscale stabilite retroactiv în cazul contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA. Măsura vizează inclusiv dobânzile și penalitățile și le permite firmelor care au plătit deja sumele să solicite restituirea lor. Facilitatea nu se aplică însă dacă TVA a fost evidențiată separat în facturi sau încasată de la clienți.

„Am promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA și vine în sprijinul contribuabililor afectați. Prima situație pe care legea o îndreaptă este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA și care, deși nu au facturat distinct și nu au colectat TVA de la clienți, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă, prin decizii de impunere, a unor obligații de TVA, la care s-au adăugat dobânzi și penalități”, a transmis președintele într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, acumularea obligațiilor aferente unor perioade fiscale anterioare a creat, pentru multe dintre întreprinderile vizate, o povară financiară care le-a afectat direct activitatea.

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Ce obligații fiscale vor fi anulate

Legea acoperă atât sumele deja stabilite prin decizii de impunere, cât și cazurile în care deciziile nu au fost încă transmise contribuabililor sau nu au fost emise de administrația fiscală.

„Legea corectează această situație prin anularea obligațiilor fiscale principale și a accesoriilor aferente pentru cazurile expres prevăzute de lege. Sunt acoperite atât obligațiile deja stabilite prin decizii de impunere, cât și situațiile în care decizia a fost emisă, dar nu a fost încă comunicată, precum și cele în care organul fiscal nu a emis încă decizia pentru perioadele vizate de lege. Legea nu se aplică operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa de la beneficiari. Acolo unde TVA a fost facturată distinct sau efectiv colectată de la clienți, obligația fiscală rămâne”, a explicat președintele.

Obligațiile care intră sub incidența legii vor fi anulate din oficiu de administrația fiscală. În schimb, contribuabilii care au achitat deja sumele stabilite prin deciziile de impunere vor putea solicita restituirea lor.

„Astfel, măsura produce efecte și pentru cei care au executat deja obligațiile stabilite de administrația fiscală, evitând ca aceștia să fie dezavantajați față de contribuabilii ale căror obligații nu au fost încă stinse”, a transmis președintele.

Potrivit acestuia, legea elimină consecințele financiare disproporționate în cazurile expres prevăzute și permite întreprinderilor afectate să păstreze resursele în activitatea lor.

„Este o măsură care urmărește un tratament fiscal mai echitabil și mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari. ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare. Un sistem fiscal echitabil presupune atât respectarea obligațiilor de către contribuabili, cât și capacitatea statului de a corecta situațiile în care aplicarea regulilor fiscale produce efecte disproporționate”, a mai scris Nicușor Dan.

Editor : A.D.

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