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Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care condiționează finanțarea centrelor sociale de licența de funcționare

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nicusor dan
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Comitet interministerial pentru sistemul de asistență socială Măsuri pentru centrele sociale și casele de pensii

Președintele Nicușor Dan a promulgat, marți, legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a semnat decretul de promulgare a legii care aprobă ordonanța adoptată de Guvern în februarie 2025.

Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat.

„Concret, pentru a beneficia de fonduri publice, centrele de asistență socială trebuie să dețină licență de funcționare, licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Este o pârghie legislativă prin care se asigură faptul că toate centrele sociale respectă standardele minime de calitate, oferind servicii mai bune persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile”, explica Guvernul la momentul adoptării ordonanței.

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Comitet interministerial pentru sistemul de asistență socială

Actul normativ prevede și înființarea unui Comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții, care vor analiza situația ocupării posturilor din sistem și vor propune măsuri pentru asigurarea personalului necesar în serviciile sociale.

Guvernul a motivat măsura prin necesitatea consolidării capacității administrative într-un sector care se confruntă frecvent cu deficit de personal.

Ordonanța introduce și un mecanism de verificare a situațiilor în care persoane încadrate într-un grad de handicap conduc autovehicule, deși diagnosticul medical care a stat la baza acordării prestațiilor sociale ar putea fi incompatibil cu această activitate.

„În cazul în care diagnosticul medical este incompatibil cu șofatul, vor fi luate următoarele măsuri: suspendarea prestațiilor sociale până la reevaluarea medicală; obligativitatea reevaluării stării de sănătate; sancțiuni pentru prevenirea abuzurilor și recuperarea sumelor încasate necuvenit. Măsura nu afectează persoanele care au dreptul legal de a conduce, ci doar pe cele care, deși primesc sprijin social din cauza unei afecțiuni grave, continuă să conducă un autovehicul”, arăta Executivul.

Măsuri pentru centrele sociale și casele de pensii

Printre prevederile incluse în actul normativ se numără și posibilitatea ocupării posturilor vacante din serviciile sociale, pentru asigurarea continuității activității în centrele destinate persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități.

De asemenea, legea urmărește asigurarea funcționării în condiții optime a Caselor Teritoriale de Pensii. La momentul adoptării ordonanței, Guvernul a susținut că noile măsuri sunt necesare pentru creșterea calității serviciilor sociale și pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice.

„Această ordonanță reprezintă un pas important pentru asigurarea unui sistem de asistență socială eficient, protejând drepturile persoanelor vulnerabile și garantând utilizarea responsabilă a fondurilor publice”, a transmis Executivul.

Editor : A.D.

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