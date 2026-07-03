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Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind infrastructura digitală publică. Ce rol vor avea STS și SRI

Data publicării:
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Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Din articol
Cum va funcționa noua platformă

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, Legea privind evidența și administrarea infrastructurii digitale publice, act normativ care instituie cadrul juridic pentru administrarea, utilizarea și securitatea infrastructurii digitale a României și prevede crearea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice (PNIDP).

Potrivit formei trimise spre promulgare, noua platformă va funcționa ca un instrument unic de evidență, coordonare și administrare a infrastructurii digitale publice, cu scopul de a consolida încrederea cetățenilor în serviciile digitale ale statului și de a îmbunătăți schimbul de date între instituțiile publice.

Legea se aplică autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și entităților aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora. Sunt exceptate instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și sistemele informatice și de comunicații care gestionează informații clasificate.

Cum va funcționa noua platformă

Actul normativ prevede înființarea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice, care va fi administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și va avea statutul de sistem informatic de interes național.

Platforma va fi alcătuită din registre specializate destinate inventarierii categoriilor de resurse digitale publice utilizate de instituțiile statului. Totodată, toate aceste registre vor fi integrate cu Platforma națională de interoperabilitate, pentru a permite schimbul securizat și automatizat de date între instituțiile publice, cu respectarea cadrului legal aplicabil.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va asigura serviciile de infrastructură și comunicații necesare operaționalizării și funcționării platformei, în baza cerințelor transmise de Autoritatea pentru Digitalizarea României. În același timp, Serviciul Român de Informații (SRI) va avea responsabilitatea asigurării securității cibernetice a platformei și a prevenirii și contracarării amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților la adresa acesteia.

De asemenea, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) va putea stabili cerințe specifice de securitate cibernetică pentru datele informatice cuprinse în platformă, va monitoriza respectarea acestora și va coopera cu instituțiile competente în gestionarea riscurilor cibernetice.

Editor : A.D.

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