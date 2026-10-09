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Președintele Nicușor Dan are o ședință de lucru cu mai mulți miniștri despre bugetul UE, înaintea reuniunii Consiliului European

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Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dan are vineri o ședință de lucru cu miniștrii Tánczos Barna, Dragoș Pîslaru, Alexandru Nazare și Oana Țoiu, pe tema Cadrului Financiar Multianual al Uniunii Europene. Discuțiile au loc înaintea reuniunii Consiliului European, programată în perioada 15-16 octombrie 2026.

Ședința de la Palatul Cotroceni este programată să înceapă la ora 13:00, potrivit agendei anunțate de Administrația Prezidențială.

La discuții vor participa viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Vor mai fi prezenți șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și reprezentanta permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei.

Cadrul Financiar Multianual stabilește limitele și principalele direcții ale bugetului Uniunii Europene pentru o perioadă de mai mulți ani. Negocierile sunt importante pentru România deoarece influențează fondurile europene care pot fi alocate unor domenii precum agricultura, infrastructura, dezvoltarea regională, competitivitatea și securitatea.

Poziția României urmează să fie susținută la reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, la care participă șefii de stat sau de guvern din țările membre ale Uniunii Europene.

Editor : A.D.

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