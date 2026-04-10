Prețul motorinei a scăzut vineri până aproape de 9,5 lei pe litru, după un vârf de 10,38 lei. Cât costă benzina

Prețurile carburanților continuă să scadă în România, după mai multe ieftiniri operate în ultimele zile la principalele rețele de distribuție. Motorina a coborât vineri aproape de pragul de 9,5 lei/litru în stațiile Petrom, iar benzina a ajuns la 8,72 lei/litru, potrivit datelor analizate de Profit.ro, citate de News.ro.

În urma reducerilor, un litru de motorină costă aproximativ 9,58 lei în stațiile Petrom, nivel care nu a mai fost atins din 20 martie. Benzina a revenit la un preț similar celui din 18 martie, respectiv 8,72 lei/litru. Față de maximele lunii, scăderile sunt consistente: motorina ajunsese la 10,38 lei/l, iar benzina la 9,35 lei/l.

Reduceri similare au fost aplicate și în rețeaua premium OMV, unde motorina se vinde cu 9,67 lei/l, iar benzina cu 8,83 lei/l.

În cazul Rompetrol, evoluția prețurilor a fost mixtă. Compania a redus vineri prețul motorinei cu 6 bani, dar a majorat benzina cu 17 bani, după ieftinirile de joi, când motorina a fost redusă cu 20 de bani, iar benzina cu 26 de bani.

În prezent, în stațiile Rompetrol, un litru de benzină standard costă 9,11 lei, iar motorina standard a ajuns la 10,2 lei/l.

Pe plan internațional, cotațiile petrolului au închis ședința de tranzacționare de joi în creștere cu aproximativ 1%, însă s-au menținut sub pragul de 100 de dolari pe baril pentru a doua zi consecutiv, pe fondul volatilității piețelor și al contextului geopolitic marcat de armistițiul fragil din Orientul Mijlociu.

Editor : A.D.