Live TV

Prețul motorinei a scăzut vineri până aproape de 9,5 lei pe litru, după un vârf de 10,38 lei. Cât costă benzina

Data publicării:
pompe carburanti
Foto: Getty Images

Prețurile carburanților continuă să scadă în România, după mai multe ieftiniri operate în ultimele zile la principalele rețele de distribuție. Motorina a coborât vineri aproape de pragul de 9,5 lei/litru în stațiile Petrom, iar benzina a ajuns la 8,72 lei/litru, potrivit datelor analizate de Profit.ro, citate de News.ro.

În urma reducerilor, un litru de motorină costă aproximativ 9,58 lei în stațiile Petrom, nivel care nu a mai fost atins din 20 martie. Benzina a revenit la un preț similar celui din 18 martie, respectiv 8,72 lei/litru. Față de maximele lunii, scăderile sunt consistente: motorina ajunsese la 10,38 lei/l, iar benzina la 9,35 lei/l.

Reduceri similare au fost aplicate și în rețeaua premium OMV, unde motorina se vinde cu 9,67 lei/l, iar benzina cu 8,83 lei/l.

În cazul Rompetrol, evoluția prețurilor a fost mixtă. Compania a redus vineri prețul motorinei cu 6 bani, dar a majorat benzina cu 17 bani, după ieftinirile de joi, când motorina a fost redusă cu 20 de bani, iar benzina cu 26 de bani. 

În prezent, în stațiile Rompetrol, un litru de benzină standard costă 9,11 lei, iar motorina standard a ajuns la 10,2 lei/l.

Pe plan internațional, cotațiile petrolului au închis ședința de tranzacționare de joi în creștere cu aproximativ 1%, însă s-au menținut sub pragul de 100 de dolari pe baril pentru a doua zi consecutiv, pe fondul volatilității piețelor și al contextului geopolitic marcat de armistițiul fragil din Orientul Mijlociu.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, „uitat” de FRF? Situație surprinzătoare după decesul legendarului tehnician
Adevărul
Iranienii se declară învingători, nu învinși, după armistițiul anunțat de Trump. „Este o gură de aer”, spune...
Playtech
Cele mai bogate și cele mai sărace țări din Europa. Unde se află România în topul puterii de cumpărare în 2025
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...