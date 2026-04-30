Prețul petrolului a crescut brusc după informații că Donald Trump va analiza noi opțiuni militare privind Iranul

Prețurile petrolului au crescut joi în Asia, după apariția unui raport potrivit căruia armata americană urmează să-l informeze pe președintele Donald Trump cu privire la noi planuri pentru o posibilă acțiune în conflictul cu Iranul, scrie BBC.

Comandamentul Central al SUA a pregătit un plan pentru o serie de lovituri „scurte și puternice” asupra Iranului, într-o mișcare menită să deblocheze negocierile cu Teheranul, a relatat Axios.

Cotația petrolului Brent a crescut cu aproape 7%, depășind 126 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022. Și petrolul West Texas Intermediate, tranzacționat în SUA, a crescut, cu 2,3%, ajungând la aproximativ 109 dolari pe baril.

Prețurile energiei au crescut în această săptămână, în condițiile în care negocierile de pace par să fi intrat în impas, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne practic închisă. Potrivit informațiilor Axios, care citează surse anonime, seria de lovituri propusă ar viza probabil infrastructura.

Un alt plan ar avea în vedere preluarea controlului asupra unei părți din Strâmtoarea Ormuz pentru a permite reluarea transportului comercial, ceea ce ar putea implica și trupe la sol.

Traderii de petrol au reacționat rapid la posibilitatea unei noi acțiuni militare în Golf, a declarat Yeow Hwee Chua, profesor de economie la Universitatea Tehnologică Nanyang. Chiar și o probabilitate redusă de escaladare a conflictului ar putea avea „implicații disproporționate” asupra aprovizionării globale cu energie, a adăugat acesta.

Statele Unite au declarat că vor bloca porturile iraniene atât timp cât Teheranul continuă să amenințe navele care încearcă să utilizeze Strâmtoarea Ormuz, perturbând grav transporturile globale de energie.

Prețurile petrolului au crescut cu 6% miercuri, după informații că Washingtonul se pregătește pentru o blocadă „prelungită” a Iranului. BBC a aflat, de asemenea, că lideri din sectorul energetic s-au întâlnit marți cu Donald Trump pentru a discuta modalități de limitare a impactului conflictului asupra consumatorilor americani, ceea ce a amplificat temerile pieței privind o perturbare de durată a aprovizionării cu energie.

„Marea întrebare, în opinia mea, este cât timp poate administrația Trump să suporte presiunea economică”, a declarat Will Walker-Arnott, manager de investiții la Raymond James, pentru emisiunea Today a BBC. „Oamenii încep cu adevărat să se îngrijoreze cu privire la impactul inflaționist generat de creșterea prețului petrolului”, a adăugat acesta.

Citește și Trump amenință din nou Iranul și publică o poză în care ține în mână o pușcă: „S-a terminat cu rolul de băiat bun”

