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Prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril

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Foto: Getty Images
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Prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril, de această dată pentru prima oară în ultimele două luni, pe fondul unei noi escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu, care amenință să agraveze problemele în aprovizionarea mondială cu carburanți. 

Prețul de referință al petrolului a înregistrat o creștere bruscă joi, după ce ajunsese la 95 de dolari pe baril cu o zi înainte, pe fondul temerilor că gruparea Houthi din Yemen ar putea bloca exporturile de petrol saudite prin Marea Roșie, în timp ce tensiunile dintre SUA și Iran privind fluxurile de petrol prin strâmtoarea Hormuz se intensifică, , transmite The Guardian. 

Gruparea Houthi, aliniată Iranului, a declarat joi că a atacat două petroliere saudite, „Encelia” și „Layla”, acuzând echipajele că au încălcat blocada navală impusă de grupare în Marea Roșie. 

Rebelii Houthi au declarat că a atacat petrolierele cu o serie de rachete balistice și de croazieră, precum și cu drone, provocând incendierea uneia dintre nave. 

Petrolul Brent, etalonul internațional pentru prețurile petrolului, a depășit pragul de 100 de dolari pe baril în luna martie, după ce SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului, care au blocat aproape în totalitate exporturile de combustibili fosili din Golf prin strâmtoarea Hormuz. 

Prețul petrolului a atins un maxim de 126 de dolari pe baril în aprilie, în timpul conflictului, dar a scăzut din nou sub 100 de dolari la sfârșitul lunii mai și a ajuns la un minim de 71 de dolari la începutul lunii iulie, pe fondul speranțelor privind un armistițiu în regiune.  

Prețul a început să crească din nou după ce memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran a eșuat și au izbucnit noi ostilități în Golful Persic. 

Editor : A.C.

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