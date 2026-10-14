Prețul petrolului crește după atacuri raportate în Strâmtoarea Ormuz. Gazele naturale, aproape de maximul ultimilor patru ani în Europa

Prețurile petrolului au crescut miercuri, după informațiile potrivit cărora Iranul ar fi atacat două nave în Strâmtoarea Ormuz, amplificând temerile privind aprovizionarea cu țiței. Escaladarea conflictului dintre rebelii houthi și Arabia Saudită reprezintă un risc suplimentar pentru aprovizionarea cu țiței. În același timp, prețurile gazelor naturale din Europa s-au menținut aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Arabia Saudită a anunțat miercuri că un atac asupra unei clădiri a companiei Aramco, situată în estul regatului, a provocat un „incendiu de proporții limitate”. De asemenea, fragmente provenite de la rachete lansate de rebelii houthi și interceptate de sistemele de apărare au rănit patru persoane în capitala Riad.

Contractele futures pentru petrolul Brent, referința internațională a pieței, au crescut cu aproximativ 1%, depășind pragul de 107 dolari pe baril miercuri dimineață, în Europa. În același timp, contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au avansat cu 0,5%, până la 94,64 dolari pe baril.

Temerile privind aprovizionarea au împins și prețurile gazelor naturale din Europa la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Contractele futures de referință pentru gazele naturale europene, tranzacționate la hubul olandez TTF, se situau miercuri dimineață puțin peste 86 de euro pe megawatt-oră, ușor sub maximul anterior de 87,44 euro.

Bursele europene deschid în creștere. Evoluții mixte pe bursele asiatice

Piețele bursiere europene au început ședința de miercuri pe plus. Indicele Euro Stoxx 50 a avansat cu 0,3%, iar indicele paneuropean Stoxx 600 a crescut cu 0,2%.

Principalii indici bursieri europeni au înregistrat creșteri cuprinse între 0,1% și 0,6%: FTSE 100 din Marea Britanie, CAC 40 din Franța, DAX din Germania, FTSE MIB din Italia, IBEX 35 din Spania și AEX din Țările de Jos.

Cele mai importante avansuri au fost consemnate de indicele francez CAC 40, care a crescut cu 0,5%, și de indicele spaniol IBEX 35, care a urcat cu 0,6%.

Bursele asiatice au avut evoluții diferite, în condițiile în care interesul investitorilor pentru producătorii de cipuri și pentru inteligența artificială a continuat să susțină anumite acțiuni.

Indicele japonez Nikkei 225 a crescut cu 0,5%, la fel ca indicele Hang Seng din Hong Kong. În schimb, indicele Shanghai Composite a scăzut cu 0,3%, indicele australian S&P/ASX 200 a pierdut 0,6%, iar indicele sud-coreean Kospi a coborât cu 1%.

Wall Street, aproape de nivelurile record

Principalii indici bursieri de pe Wall Street au încheiat ședința de marți cu variații reduse, menținându-se aproape de maximele istorice. Primul val important de raportări financiare pentru trimestrul al treilea ale companiilor americane a depășit așteptările analiștilor. Cu toate acestea, creșterile și scăderile acțiunilor s-au compensat în mare parte.

Indicele S&P 500 a scăzut cu mai puțin de 0,1%, îndepărtându-se ușor de maximul istoric atins săptămâna trecută. Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 0,3%, iar Nasdaq Composite a coborât cu 0,2%.

Acțiunile Goldman Sachs au crescut cu peste 4% la începutul ședinței, după ce banca a raportat un profit pentru perioada iulie-septembrie mult peste estimările analiștilor. Ulterior, însă, acțiunile au pierdut întregul avans, oscilând între creșteri și scăderi, înainte de a încheia ședința cu un declin de 0,2%.

Editor : M.I.