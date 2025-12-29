Live TV

Prețuri mai mari și activitate mai slabă în economie la început de 2026. Construcțiile și comerțul vor resimți cel mai mult presiunea

Data publicării:
Romania money. Close up. Financial concept, business background
Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Industria prelucrătoare va înregistra o scădere moderată a producției Sectorul construcțiilor va avea o scădere accentuată a activității Comerțul cu amănuntul va avea vânzări mai mici, dar mai mulți angajați Sectorul serviciilor va rămâne relativ stabil în primele luni din 2026

Managerii din industrie, construcții, comerț și servicii estimează o evoluție mai slabă a activității economice în perioada decembrie 2025 -februarie 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari îngrijorări sunt legate de creșterea prețurilor, în special în construcții și comerțul cu amănuntul, dar și de posibile reduceri de personal în unele sectoare.

INS a precizat că rezultatele sunt obținute pe baza răspunsurilor managerilor și reflectă percepția acestora asupra direcției în care evoluează economia, nu valori exacte sau ritmuri reale de creștere ori scădere.

Soldul conjunctural este calculat ca diferență între ponderea celor care consideră că un indicator va crește și ponderea celor care cred că acesta va scădea. Prin urmare, el arată tendința generală, nu dimensiunea concretă a modificărilor economice.

În ansamblu, datele indică o perioadă de început de an marcată de prudență în rândul managerilor, cu presiuni tot mai mari pe prețuri și cu riscuri de scădere a activității economice, mai ales în construcții și industrie.

Industria prelucrătoare va înregistra o scădere moderată a producției

În industria prelucrătoare, managerii văd o scădere moderată a producției în următoarele trei luni.

Această tendință este exprimată printr-un sold conjunctural de -8,7%, ceea ce indică faptul că numărul celor care se așteaptă la scăderi este mai mare decât al celor care anticipează creșteri.

Și numărul de salariați ar putea să se reducă ușor în acest sector, soldul conjunctural fiind de -6,3%.

În același timp, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, percepție reflectată de un sold conjunctural pozitiv, de +24,6%.

Sectorul construcțiilor va avea o scădere accentuată a activității

Sectorul construcțiilor apare drept unul dintre cele mai afectate.

Managerii estimează o scădere semnificativă a volumului producției, cu un sold conjunctural de -24,5%, ceea ce arată o perspectivă clar pesimistă pentru primele luni din 2026.

De asemenea, se anticipează o diminuare a numărului de angajați, soldul conjunctural fiind de -15,1%.

În contrast cu aceste evoluții negative, prețurile lucrărilor de construcții sunt așteptate să crească.

Aproape 40% dintre manageri consideră că vor urma scumpiri, soldul conjunctural ajungând la +35,3%.

Comerțul cu amănuntul va avea vânzări mai mici, dar mai mulți angajați

În comerțul cu amănuntul, managerii estimează o scădere moderată a cifrei de afaceri în perioada analizată, soldul conjunctural fiind de -6,6%.

Chiar și așa, angajatorii din acest sector anticipează o ușoară creștere a numărului de salariați, cu un sold conjunctural pozitiv de +10,7%.

În ceea ce privește prețurile, 35,2% dintre respondenți se așteaptă la majorări, în timp ce doar 1,8% iau în calcul scăderi.

Per ansamblu, percepția este una clară de scumpire, reflectată de un sold conjunctural de +33,4%.

Sectorul serviciilor va rămâne relativ stabil în primele luni din 2026

Sectorul serviciilor pare să fie cel mai stabil dintre cele analizate. Managerii estimează că cifra de afaceri va rămâne relativ constantă în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -4,2%.

Numărul de salariați este, de asemenea, preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -3,6%.

Chiar și în acest sector, însă, se anticipează creșteri de prețuri, soldul conjunctural fiind de +17,5%.

Editor : A.D.

