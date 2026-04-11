Video Prețurile la carburanți continuă să scadă în România. Motorina a coborât sub 9,60 lei/litru, iar benzina se apropie de 8,70 lei

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Diferențe de preț în funcție de stocuri

Prețurile la carburanți continuă trendul descendent în România, pe fondul reducerii accizei la motorină, dar și al unei relaxări pe piețele internaționale ale petrolului. În această dimineață, motorina standard se vindea, în medie, cu aproximativ 9,58 lei pe litru, potrivit datelor furnizate de Peco Online.

Cele mai mici prețuri au fost raportate în Eforie Nord, unde un litru putea fi cumpărat cu 9,55 lei.

În cazul benzinei standard, media națională a coborât la 8,72 lei pe litru, iar cel mai mic tarif, de 8,70 lei, a fost înregistrat tot în Eforie Nord.

În Timișoara, de exemplu, motorina standard a ajuns la aproximativ 9,60 lei pe litru, iar benzina la 8,80 lei. La o stație din oraș, prețurile afișate în cursul zilei erau de 8,83 lei pentru benzină și 9,67 lei pentru motorină, ambele pentru carburant standard.

Conform datelor furnizate de Peco Online, motorina standard avea ieri un preț mediu de 9,77 lei pe litru, iar benzina standard ajunsese la 8,94 lei.

Reducerile nu sunt însă uniforme în toată țara. Există în continuare benzinării care afișează prețuri mai ridicate, în funcție de stocurile existente și de politica comercială a fiecărui lanț.

Specialiștii explică faptul că aceste variații sunt normale în perioadele de ajustare a pieței, mai ales atunci când scăderile sunt generate atât de factori interni, cât și externi.

Ieftinirile vin în contextul deciziei Guvernului de a diminua acciza la motorină, măsură care a contribuit direct la reducerea prețurilor la pompă.

În același timp, piețele internaționale ale petrolului dau semne de calmare. Tensiunile legate de conflictul din Orientul Mijlociu s-au redus temporar, iar prețul barilului de referință nu a mai depășit pragul de 100 de dolari.

Această combinație de factori interni și externi a dus la scăderea prețurilor la carburanți, tendință care ar putea continua și în perioada următoare, dacă condițiile de pe piața internațională se mențin stabile.

Editor : A.D.

