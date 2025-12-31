Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și motorină începând din noaptea de Anul Nou, după ce prețurile la pompă vor crește cu aproximativ 30 de bani pe litru. Potrivit Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2026 se majorează și nivelul accizelor pentru bere, vin și alcool etilic.

La stațiile de alimentare, prețurile actuale sunt de aproximativ 7,26 lei pe litru pentru benzină și 7,46 lei pe litru pentru motorină. Odată cu scumpirea anunțată, aceste tarife vor crește cu circa 30 de bani pe litru chiar de la miezul nopții, ceea ce va avea un impact imediat asupra costurilor suportate de șoferi.

Pentru un autoturism cu un rezervor de 50 de litri, creșterea se traduce printr-un cost suplimentar de până la 16 lei la un plin. Mulți dintre șoferii cu care au discutat reporterii Digi24 spun că vor fi nevoiți să își reducă deplasările cu mașina personală și iau în calcul folosirea mijloacelor de transport în comun, pe fondul cheltuielilor tot mai mari.

Scumpirea vine într-un context în care, pe parcursul acestui an, prețul petrolului a scăzut pe piețele internaționale, însă modificările fiscale anunțate pentru anul viitor au un impact direct asupra prețului la pompă.

De la 1 ianuarie 2026, acciza la benzina fără plumb crește la 3.059,80 lei pentru 1.000 de litri, de la 2.781,64 lei, iar pentru benzina cu plumb la 3.598,98 lei pentru 1.000 de litri, de la 3.271,80 lei. În cazul motorinei, acciza urcă la 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, față de 2.549,35 lei în prezent.

În același timp, cresc și accizele la băuturile alcoolice. Pentru bere, acciza ajunge la 5,83 lei pe hectolitru grad Plato, de la 5,30 lei. Pentru vinurile liniștite, acciza crește la 11 lei pe hectolitru, iar pentru vinurile spumoase la 83,81 lei, de la 76,19 lei. Acciza pentru alcoolul etilic se majorează la 5.848,49 lei pe hectolitru de alcool pur, de la 5.316,81 lei, iar pentru alcoolul produs în micile distilerii la 2.924,23 lei, de la 2.658,39 lei.

Specialiștii avertizează că aceste majorări vor menține presiunea asupra prețurilor la pompă și în perioada următoare, iar eventualele fluctuații ale prețului petrolului pe piețele internaționale vor avea un impact limitat asupra tarifelor finale pentru consumatori.

