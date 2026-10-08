Prețurile petrolului au crescut puternic pe fondul atacurilor din Strâmtoarea Ormuz și al uraganului Isaias

Prețurile petrolului au crescut puternic joi, pe fondul intensificării atacurilor iraniene asupra petrolierelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz și al amenințării reprezentate de uraganul Isaias pentru producția americană din Golful Mexic, relatează CNBC.

Contractele futures pentru petrolul Brent, referința pieței internaționale, au urcat cu 3,8%, până la 104,04 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 3,4%, la 91,28 dolari pe baril.

În ultima săptămână, nouă petroliere au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz și în apropierea acesteia, ceea ce pune presiune asupra redresării recente a transporturilor de țiței.

Prețurile au coborât ulterior de la maximele ședinței, după ce președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite nu vor ataca Iranul înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie.

Anterior, NBC News relatase, citând surse anonime, că Trump și echipa sa de securitate națională analizau posibilitatea reluării atacurilor asupra Iranului în următoarele săptămâni.

Fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz, sub nivelul obișnuit

Potrivit datelor Kpler, aproximativ 9,5 milioane de barili de petrol pe zi au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în săptămâna încheiată marți, cu aproximativ 30% sub nivelurile obișnuite de dinaintea războiului.

Fluxurile totale de țiței din Orientul Mijlociu, inclusiv cele transportate prin conducte alternative, au ajuns însă la 16,4 milioane de barili pe zi, apropiindu-se de nivelurile de dinaintea conflictului.

În Golful Mexic, companiile petroliere au suspendat producția a aproximativ 500.000 de barili pe zi, echivalentul a 25% din producția offshore a regiunii.

Măsura vine în contextul în care uraganul Isaias se îndreaptă spre coastele statelor Alabama și Mississippi și către nord-vestul Floridei.

Tensiunile din Orientul Mijlociu s-au amplificat și după ce rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lansat marți și miercuri rachete asupra aeroporturilor din Riad și Abha, în Arabia Saudită.

Atacurile s-au soldat cu trei morți și 36 de răniți, potrivit postului Al Arabiya. Joi, autoritățile saudite au anunțat că au interceptat un nou val de rachete balistice lansate spre Riad și Khamis Mushait.

Riscuri pentru transporturile de petrol

Ryan McKay, director pentru strategia materiilor prime la TD Securities, avertizează că, deși fluxurile de petrol din regiune au revenit în mare parte la normal, transporturile se confruntă în continuare cu riscuri importante.

Necesitatea escortelor navale americane, costurile mai ridicate, dificultățile logistice și riscul permanent al unor noi atacuri pun sub semnul întrebării sustenabilitatea transporturilor pe termen lung.

Potrivit analistului, aceste riscuri justifică menținerea unei prime de risc în prețurile petrolului, chiar dacă volumele exportate din Orientul Mijlociu continuă să se redreseze.

Editor : Ana Petrescu