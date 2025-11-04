Prețurile producției industriale au crescut cu 6,1% în luna septembrie. Energia, principalul motor al scumpirilor

Prețurile din industrie au crescut cu 6,1% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 4 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterile vin în special din zona energiei, iar economiștii avertizează: atunci când fabricile se confruntă cu scumpiri, ele se vor reflecta, mai devreme sau mai târziu, și în prețurile plătite de consumatori.

Inflația industrială arată cu cât se modifică prețurile produselor fabricate înainte de a ajunge pe piață. Este vorba despre costurile de producție, de la energie și materii prime, până la transport și servicii conexe.

Dacă o companie a achitat mai mult pentru electricitate, combustibili sau materiale, aceste sume suplimentare se vor regăsi în prețurile finale.

De aceea, indicatorul este considerat un semnal de avertizare pentru inflația de consum, cea care afectează buzunarul populației.

Energie mai scumpă, efect în lanț

Conform INS, prețurile producției industriale au crescut cu 0,9% față de luna august și cu 6,1% față de septembrie 2024.

Cea mai accentuată creștere s-a înregistrat în industria energetică, unde prețurile au fost cu peste 10% mai mari decât anul trecut. Această evoluție este legată de scumpirea electricității, gazelor și combustibililor, care a afectat toate ramurile economice.

În alte sectoare, cum ar fi industria alimentară, textilă sau metalurgică, creșterile au fost mai temperate, între 3% și 6%, potrivit datelor statistice.

De ce este important acest indicator

Inflația industrială nu este direct vizibilă pentru consumatori, dar ea prefigurează scumpiri în economie.

Când producătorii plătesc mai mult pentru energie sau materiale, își ajustează prețurile pentru a-și menține profitul.

Astfel, scumpirile se transmit în lanț, de la fabrică la raft: producător → distribuitor → magazin → client final.

În același timp, costurile ridicate pot afecta exporturile, investițiile și numărul de angajați. O industrie care produce mai scump devine mai puțin competitivă, iar unele firme pot amâna proiecte sau pot reduce activitatea.