Primăria Capitalei propune înghețarea taxelor locale în 2027. Cât va costa parcarea de reședință

Taxele și impozitele locale din București, precum și tarifele pentru parcările de reședință ar urma să rămână la nivelul din 2026 și anul viitor, a anunțat miercuri Primăria Capitalei. Nici taxa de promovare turistică nu va fi majorată, potrivit instituției. Proiectul se află în dezbatere publică și urmează să fie supus votului Consiliului General pe 12 noiembrie.

„Taxele și impozitele locale în București, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027. Primarul general Ciprian Ciucu a luat decizia să le plafoneze la nivelul anului 2026. Nici taxa de promovare turistică nu se majorează, ci rămâne de 10 lei pe noapte”, a transmis Primăria Municipiului București, într-un mesaj publicat pe Facebook.

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Proiectul pus în dezbatere stabilește nivelurile impozitelor și taxelor locale aplicabile în Capitală începând cu anul 2027. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă deținute de persoane fizice este menținută o cotă de impozitare de 0,1%, iar pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota rămâne de 0,2%.

În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor juridice, proiectul prevede o cotă de impozitare de 1,5%.

Cât va costa parcarea de reședință în 2027

Taxa anuală pentru utilizarea unui loc de parcare de reședință ar urma să rămână diferențiată în funcție de zona în care se află acesta:

- 796 de lei pe an pentru zona A;

- 663 de lei pe an pentru zona B;

- 530 de lei pe an pentru zona C;

- 397 de lei pe an pentru zona D.

Taxa se calculează pentru fiecare vehicul și poate fi achitată în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie. Dacă dreptul de utilizare a locului de parcare nu acoperă întregul an, suma este calculată proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarul îl deține.

Documentul menține și taxa de promovare turistică la 10 lei pentru fiecare noapte de cazare.

Bonificația pentru plata anticipată rămâne de 10%

Bucureștenii care își achită integral, până la 31 martie, impozitul pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport vor beneficia în continuare de o bonificație de 10%.

Pentru mijloacele de transport hibride cu emisii de dioxid de carbon mai mici sau egale cu 50 de grame pe kilometru, proiectul prevede o reducere cu 30% a impozitului.

Consiliile locale ale celor șase sectoare vor putea aproba, în condițiile prevăzute de lege, scutiri sau reduceri pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, precum și pentru anumite taxe necesare eliberării certificatelor, avizelor și autorizațiilor.

Pentru plata cu întârziere a obligațiilor locale vor fi percepute în continuare majorările prevăzute de legislația privind creanțele bugetare.

Proiectul trebuie adoptat de Consiliul General al Municipiului București pentru ca nivelurile propuse să se aplice începând din 2027.

Documentul cu toate taxele şi impozitele locale poate fi consultat aici.

Editor : A.D.