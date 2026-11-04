Live TV

Primăria Capitalei propune înghețarea taxelor locale în 2027. Cât va costa parcarea de reședință

Data actualizării: Data publicării:
taxe si impozite
Oameni aflați la ghișee pentru plata impozitelor și taxelor. Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cât va costa parcarea de reședință în 2027 Bonificația pentru plata anticipată rămâne de 10%

Taxele și impozitele locale din București, precum și tarifele pentru parcările de reședință ar urma să rămână la nivelul din 2026 și anul viitor, a anunțat miercuri Primăria Capitalei. Nici taxa de promovare turistică nu va fi majorată, potrivit instituției. Proiectul se află în dezbatere publică și urmează să fie supus votului Consiliului General pe 12 noiembrie.

„Taxele și impozitele locale în București, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027. Primarul general Ciprian Ciucu a luat decizia să le plafoneze la nivelul anului 2026. Nici taxa de promovare turistică nu se majorează, ci rămâne de 10 lei pe noapte”, a transmis Primăria Municipiului București, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Proiectul pus în dezbatere stabilește nivelurile impozitelor și taxelor locale aplicabile în Capitală începând cu anul 2027. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă deținute de persoane fizice este menținută o cotă de impozitare de 0,1%, iar pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota rămâne de 0,2%.

În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor juridice, proiectul prevede o cotă de impozitare de 1,5%.

Cât va costa parcarea de reședință în 2027

Taxa anuală pentru utilizarea unui loc de parcare de reședință ar urma să rămână diferențiată în funcție de zona în care se află acesta:
- 796 de lei pe an pentru zona A;
- 663 de lei pe an pentru zona B;
- 530 de lei pe an pentru zona C;
- 397 de lei pe an pentru zona D.

Taxa se calculează pentru fiecare vehicul și poate fi achitată în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie. Dacă dreptul de utilizare a locului de parcare nu acoperă întregul an, suma este calculată proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarul îl deține.

Documentul menține și taxa de promovare turistică la 10 lei pentru fiecare noapte de cazare.

Bonificația pentru plata anticipată rămâne de 10%

Bucureștenii care își achită integral, până la 31 martie, impozitul pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport vor beneficia în continuare de o bonificație de 10%.

Pentru mijloacele de transport hibride cu emisii de dioxid de carbon mai mici sau egale cu 50 de grame pe kilometru, proiectul prevede o reducere cu 30% a impozitului.

Consiliile locale ale celor șase sectoare vor putea aproba, în condițiile prevăzute de lege, scutiri sau reduceri pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, precum și pentru anumite taxe necesare eliberării certificatelor, avizelor și autorizațiilor.

Pentru plata cu întârziere a obligațiilor locale vor fi percepute în continuare majorările prevăzute de legislația privind creanțele bugetare.

Proiectul trebuie adoptat de Consiliul General al Municipiului București pentru ca nivelurile propuse să se aplice începând din 2027.

Documentul cu toate taxele şi impozitele locale poate fi consultat aici

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
los angeles
2
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
3
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Meetings of the parliamentary groups
5
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
Digi Sport
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Târg de Crăciun din Piața Constituției, București, Sursa foto Primăria Capitalei
PMB începe amenjarea Târgului de Crăciun din Capitală: restricții de circulație în Piața Constituției, de luni seară
sobolani sobolan
Ciucu, despre șobolanii văzuți în București: „Nu era unu, doi, erau 15-20”. Ce spune despre ploșnițele reclamate într-un autobuz STB
ciprian ciucu inquam george calin
Ciucu: Natural, îmi vine să toc guvernul, pentru că este al unui alt partid, dar nu vreau să încep cu stângul relația cu noul executiv
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu avertizează că pot apărea probleme cu încălzirea în București, în această iarnă. Ce spune despre facturile la căldură
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWZlNmUxOWIyMDdmZDM1OWIwMjEyNTlhN2ZhYTZlMjQ0.thumb
Ciprian Ciucu, la Digi24, de la ora 19
Recomandările redacţiei
elbridge colby
Vizita arhitectului NATO 3.0 la București și miza pentru România...
Screenshot 2026-11-04 125511
Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba...
Abdul El-Sayed
Cine este Abdul El-Sayed, primul musulman ales în Senatul SUA: „Am...
alexandru nazare
„Bugetul statului la ora adevărului”. AUR a depus o moțiune simplă...
Ultimele știri
Victoria democraților și blocajul republicanilor nu sunt o veste simplă pentru Europa. Cristian Diaconescu explică potențialele riscuri
Patronatele din HoReCa nu susțin majorarea salariului minim fără reducerea taxelor pe muncă: „Banii trebuie să ajungă la angajați”
Alin Tișe și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL, la următorul congres. „Partidul se îndreaptă într-o direcție greșită”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A aflat de pe TikTok că soțul o înșală, după 22 de ani de mariaj. Cum a descoperit că avea o altă familie și...
Cancan
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu...
Fanatik.ro
Gigi Becali a rostit numele „celui mai loial om de pe fața pământului”: „Nu este nimeni ca el! Știe și cifrul...
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Fiul angajatului de la Dinamo mort în accident face lumină după plecarea de la club: „Asta am simțit”. Update...
Adevărul
„Îmi era prea rușine să spun că sunt nepalez”. Cum este văzută România prin ochii lucrătorilor nepalezi și ce...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O nouă jucătoare de top a României își ia ADIO de la tenis. Vrea să devină mamă
Pro FM
Drama ascunsă a celei mai populare soliste. Sora ei mai mică verifica dacă mai e în viață: "A fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pierce Brosnan, despre actorul cu cele mai mari șanse să fie noul James Bond: „E atât de puternic”. Au jucat...
Adevarul
Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului
Newsweek
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
Digi FM
A furat un ceas de un sfert de milion de euro. Ce a urmat i-a surprins pe proprietarii magazinului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Ultimele zile ale lui Eric Dane, povestite de soție. Ce s-a întâmplat în spital înainte ca actorul să moară...
UTV
Iulia Vântur se deghiza în agent de pază ca să ajungă la Salman Khan, în timpul filmărilor din România...