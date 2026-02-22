Live TV

Video O primărie le-a pus gând rău proprietarilor care își închiriază apartamentele în regim hotelier, fără să le declare la Impozite

apartament de inchiriat regim hotelier
Proprietarii care închiriază apartamente turiștilor și nu declară veniturile la Fisc ar putea fi amendați și de autoritățile locale. Se întâmplă la Oradea, unde potrivit legii, impozitele pentru proprietățile închiriate în regim hotelier sunt de șase ori mai mari, decât în mod normal. Până acum, în baza anunțurilor publicate pe platformele de închiriere, au fost identificate peste 600 de astfel de locuințe. Proprietarii au termen până pe 31 martie să intre în legalitate.

„Acest apartament e unul dintre cele peste 600 de apartamente care se închiriază în Oradea în regim hotelier”, spune reprezentantul unei firme din Oradea, care intermediază închirieri.

Mai puțin de o treime dintre proprietari au declarat că își închiriază locuințele în regim hotelier, ca să plătească taxe.

„Există o diferență între clădirile care sunt declarate ca fiind spații pentru închiriere și clădirile care sunt locuințe. Locuințele, adică clădirile rezidențiale, plătesc un impozit de 0,111% din valoarea impozabilă, spre deosebire de spațiile care sunt pentru închiriere și care plătesc un impozit de 0,7%. De șase ori și ceva”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș.

La un calcul simplu, pentru un apartament cu trei camere, de 75 mp, impozitul anual ajunge la 800 de lei. Dacă este închiriat în regim hotelier, suma datorată primăriei crește la aproape 5.000 de lei pe an.

„Toate aceste demersuri înseamnă mărirea impozitului și plata unei taxe suplimentare, deci, practic, pune o presiune suplimentară pe costurile operaționale ale acestei activități, costuri pe care noi îi sfătuim pe proprietari să le introducă în prețul de închiriere”, spune Ovidiu Katai, property manager în cadrul unei firme din Oradea.

Pe lângă impozitul crescut, cei care își închiriază locuințele trebuie să plătească și o taxă de promovare turistică de 500 de lei pe an sau 3% din cifra de afaceri, în cazul proprietăților mai mari.

Autoritățile estimează că numărul turiștilor care ajung anual în Oradea este mai mare chiar și cu 150.000, dar aceștia nu sunt incluși în statisticile oficiale, pentru că apelează la platformele de închiriere, nu la hoteluri.

„În ultimul raport al Asociației pentru promovarea turismului din Oradea, numărul turiștilor în oraș a scăzut în 2025 față de 2024, de la 234 de mii la 220 de mii. O parte a acestei scăderi este pusă pe seama numărului tot mai mare de astfel de proprietăți închiriate pe internet”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

„Eu cred cu tărie că există o corelație între scăderea numărului de turiști care sunt înregistrați oficial la unitățile de cazare clasificate pe lângă Minister și la această opțiune de cazare, care, cu siguranță, nu este în integralitate înregistrată și pentru care nu există declarată oficial activitatea”, e de părere și Alexandru Chira, directorul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR).

Până pe 31 martie, proprietarii de locuințe închiriate în regim hotelier sunt îndemnați să le declare oficial. După această dată, angajații primăriei anunță controale inclusiv de la ANAF.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

