Prime pentru tineri la primul job și subvenții pentru mamele cu trei copii. Propunerile Ministerului Muncii la legea șomajului

Data publicării:
A professional in a blue shirt holding a clipboard and writing, with a laptop and small plant in the background, symbolizing office work, documentatio
Prima pentru primul job se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Sprijin pentru primul loc de muncă Suport pentru victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane Sprijin pentru integrarea pe piaţa muncii a mamelor cu cel puţin 3 copii

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind șomajul și ocuparea forței de muncă. Propunerile includ prime de stabilitate pentru tinerii care se angajează pentru prima dată, subvenții pentru mamele cu cel puțin trei copii, dar și sprijin pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane.

„Am pus în dezbatere publică un proiect prin care modificăm Legea nr. 76/2002 pentru a extinde categoriile de beneficiari şi pentru a încuraja angajatorii să ofere şanse reale celor care vor să muncească, dar au nevoie de sprijin. De aceea, tinerii vor putea beneficia de o primă de stabilitate la primul loc de muncă, mamele cu cel puţin trei copii vor fi sprijinite pentru a se reintegra profesional, iar persoanele vulnerabile, inclusiv victimele traficului sau ale violenţei, vor avea acces la măsuri de ocupare dedicate. Este un pas important spre o societate în care fiecare om contează”, afirmă ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.

Sprijin pentru primul loc de muncă

Potrivit Ministerului Muncii, pachetul de măsuri propune introducerea primei de stabilitate pentru „Primul loc de muncă”. Aceasta va fi destinată tinerilor din categoria NEET (persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională), cu scopul de a-i sprijini să facă primul pas pe piaţa muncii şi să rămână activi profesional.

Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv 1.000 de lei lunar în primul an şi 1.250 de lei lunar în cel de-al doilea an pentru a încuraja continuitatea şi dezvoltarea profesională. Acest sprijin completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenţie de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca şomeri.

Suport pentru victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane

Proiectul extinde accesul la măsuri de sprijin în vederea ocupării persoanelor aflate în situaţii de risc. Victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane vor putea beneficia de servicii dedicate pentru integrare şi reinserţie pe piaţa muncii, pe perioade clar stabilite.

Aceste măsuri sunt menite să ofere o şansă reală de independenţă persoanelor care au trecut prin astfel de situaţii şi să faciliteze reconstruirea vieţii lor. În această situaţie se acordă şi o subvenţie de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri, precizează Ministerul Muncii.

Sprijin pentru integrarea pe piaţa muncii a mamelor cu cel puţin 3 copii

De asemenea, pentru facilitarea ocupării, se introduce posibilitatea ca angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puţin trei copii în întreţinere, până la împlinirea vârstei de 18 ani, să poată beneficia de subvenţionarea locului de muncă pentru o perioadă de 12 luni cu 2.250 de lei lunar, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Astfel, pentru a beneficia de măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele menţionate trebuie să se înregistreze ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Alături de subvenţii, vor putea fi accesate măsuri precum: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formarea profesională; evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale etc.

Furnizarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a serviciilor specializate se poate realiza şi online, prin intermediul platformelor şi sistemelor informatice dedicate, de la data la care acestea devin operabile, explică sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, proiectul de lege mai propune includerea persoanelor din grupuri vulnerabile în categoriile eligibile pentru măsuri active de ocupare, creşterea vârstei de eligibilitate pentru subvenţionarea angajării, de la 45 la 50 de ani şi simplificarea procedurilor administrative.

Măsurile propuse vin şi în sprijinul angajatorilor care se confruntă cu o lipsă a forţei de muncă şi dificultăţi în atragerea de personal stabil, în special în zonele defavorizate. Locurile de muncă vacante declarate de angajatori în perioada ianuarie - iunie 2025 a fost de 307.881, din care 191.403 au fost declarate vacante în mod repetat de către angajatori. Aceste schimbări sunt corelate cu obiectivele asumate prin Programul de Guvernare 2025-2028 şi cu recomandările europene pentru ocupare durabilă, menţionează Ministerul Muncii.

Editor : M.I.

