Primul contract SAFE pentru Autostrada „Unirii”, semnat: investiție de aproape 5 miliarde de lei pentru un tronson din A8

Reprezentanții Guvernului au anunțat, joi, semnarea primului contract de finanțare prin Programul Security Action for Europe pentru Autostrada „Unirii”, proiect în valoare de 4,87 miliarde de lei. Ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță a subliniat că programul SAFE nu vizează doar domeniul apărării, ci și investiții strategice în infrastructură.

ACTUALIZARE 14.10 Proiectul vizează tronsonul Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos, cu o lungime de 27 de kilometri, iar pe traseu vor fi construite 36 de poduri și pasaje, patru tuneluri și trei noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos, a spus Radu Miruță, ministru interimar al Transporturilor.

Durata de realizare a proiectului este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

El a precizat că un segment de 5,5 kilometri va fi realizat cu prioritate, în maximum 12 luni, pentru a asigura conexiunea cu alte autostrăzi din regiune.

„Constructorul român va realiza cu prioritate (în 12 luni) un segment de 5,5 km care va asigura legătura rapidă dintre A8, DN2 și Autostrada Moldovei A7, în zona Pașcani”, a transmis Radu Miruță.

„SAFE nu înseamnă doar investiții în înzestrarea Armatei, a Poliției, a instituțiilor de ordine publică. Înseamnă și investiții strategice, dezvoltare economică, mobilitate și șansa ca regiunile istorice ale României să recupereze decalajele”, a mai transmis acesta.

Oficialul a adăugat că proiectul reprezintă „un pas concret pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare a Europei”.

Știrea inițială

Executivul a transmis, într-o postare pe Facebook, că investiția în infrastructura rutieră reprezintă „o oportunitate concretă pentru dezvoltarea economică a regiunilor istorice, mobilitate la standarde europene și siguranță pentru cetățenii români”.

Contractul pentru tronsonul 1 Târgu Neamț–Târgu Frumos a fost semnat de Compania Națională de Investiții Rutiere cu o asociere de constructori din România și Bosnia-Herțegovina.

„Finanțarea infrastructurii rutiere prin Programul SAFE reprezintă o oportunitate concretă pentru dezvoltarea economică a regiunilor istorice, mobilitate la standarde europene și siguranță pentru cetățenii români”, a transmis Guvernul, pe rețeaua de socializare.

Executivul mai anunță că „contractele pentru următoarele tronsoane ale A8 vor fi semnate în cel mai scurt timp posibil, după finalizarea contestațiilor”.

