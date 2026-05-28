Live TV

Primul contract SAFE pentru Autostrada „Unirii”, semnat: investiție de aproape 5 miliarde de lei pentru un tronson din A8

Data actualizării: Data publicării:
A8 autostrada unirii
Foto: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii România Facebook

Reprezentanții Guvernului au anunțat, joi, semnarea primului contract de finanțare prin Programul Security Action for Europe pentru Autostrada „Unirii”, proiect în valoare de 4,87 miliarde de lei. Ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță a subliniat că programul SAFE nu vizează doar domeniul apărării, ci și investiții strategice în infrastructură.

ACTUALIZARE 14.10 Proiectul vizează tronsonul Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos, cu o lungime de 27 de kilometri, iar pe traseu vor fi construite 36 de poduri și pasaje, patru tuneluri și trei noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos, a spus Radu Miruță, ministru interimar al Transporturilor.

Durata de realizare a proiectului este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a precizat că un segment de 5,5 kilometri va fi realizat cu prioritate, în maximum 12 luni, pentru a asigura conexiunea cu alte autostrăzi din regiune.

„Constructorul român va realiza cu prioritate (în 12 luni) un segment de 5,5 km care va asigura legătura rapidă dintre A8, DN2 și Autostrada Moldovei A7, în zona Pașcani”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul interimar a subliniat că programul SAFE nu vizează doar domeniul apărării, ci și investiții strategice în infrastructură.

„SAFE nu înseamnă doar investiții în înzestrarea Armatei, a Poliției, a instituțiilor de ordine publică. Înseamnă și investiții strategice, dezvoltare economică, mobilitate și șansa ca regiunile istorice ale României să recupereze decalajele”, a mai transmis acesta.

Oficialul a adăugat că proiectul reprezintă „un pas concret pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare a Europei”.

Știrea inițială

Executivul a transmis, într-o postare pe Facebook, că investiția în infrastructura rutieră reprezintă „o oportunitate concretă pentru dezvoltarea economică a regiunilor istorice, mobilitate la standarde europene și siguranță pentru cetățenii români”.

Contractul pentru tronsonul 1 Târgu Neamț–Târgu Frumos a fost semnat de Compania Națională de Investiții Rutiere cu o asociere de constructori din România și Bosnia-Herțegovina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Finanțarea infrastructurii rutiere prin Programul SAFE reprezintă o oportunitate concretă pentru dezvoltarea economică a regiunilor istorice, mobilitate la standarde europene și siguranță pentru cetățenii români”, a transmis Guvernul, pe rețeaua de socializare.

Pe traseul de 27 de kilometri vor fi construite 36 de poduri și pasaje, patru tuneluri și trei noduri rutiere, iar durata de realizare este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

Guvernul precizează că un segment de 5,5 kilometri va fi realizat cu prioritate, în maximum 12 luni, pentru a asigura conexiunea cu alte tronsoane ale rețelei de autostrăzi.

Executivul mai anunță că „contractele pentru următoarele tronsoane ale A8 vor fi semnate în cel mai scurt timp posibil, după finalizarea contestațiilor”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alexander Lukashenko
1
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
lukasenko
2
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
3
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
4
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
min edu dimian
5
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu: Eugen Tomac e un om politic modest. AUR nu l-ar vota în Parlament. Ce spune despre varianta Călin Georgescu premier
drone
Ministerul Apărării cumpără drone de 30,7 milioane de euro prin programul SAFE. Radu Miruță anunță când încep livrările
Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Ilie Bolojan, vizită în Republica Moldova: întrevederi cu Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu
cale ferata
Sindicaliștii avertizează că sistemul feroviar se apropie de o criză fără precedent
Nadia Comăneci și Ilie Bolojan
Premierul Bolojan, întrevedere cu Nadia Comăneci, la Palatul Victoria
Recomandările redacţiei
Polițiști în fața blocului unde au fost găsite persoanele decedate.
Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă...
om cu umbrela in ploaie
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA...
Castelul Banffy din Răscruci.
Un castel din România, printre câștigătorii Premiilor Europene pentru...
sanitas protest
Angajații din Sănătate protestează în stradă din cauza noii legi a...
Ultimele știri
Guvernul a aprobat un memorandum pentru trecerea ELCEN în administrarea Primăriei Capitalei
UE vrea să ceară Rusiei micșorarea armatei și scoaterea trupelor din Moldova și Georgia, anunță Kaja Kallas
Solidaritate fără frontiere - peste 700 de angajați din 4 țări, la prima ediție europeană „DIGI Donează Viață”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru aceste trei zodii după 28 mai
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
”Câți copii ai?” Valentina Pelinel a uimit. Ce anunț a făcut soția lui Cristi Borcea
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Frăție distrusă în fotbalul românesc după meciul din ultima etapă din SuperLiga
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Ce salariu are ministrul Educației, Mihai Dimian. A anunțat că își va dona leafa până la finalul mandatului...
Digi FM
Vacanță de coșmar în Egipt pentru o familie cu doi copii: "Totul era degradat, umed și mucegăit. Ne-am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A urlat de durere și a părăsit ”scena” de la Roland Garros într-un scaun cu rotile: ”E absolut devastator”
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Meta lansează abonamente cu plată pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile funcții premium
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”