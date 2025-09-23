Principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România spune că are stocul pentru sezonul rece la 90%

Depogaz Ploieşti, companie membră a Grupului Romgaz şi principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, a anunţat că a atins, în avans de peste 41 de zile, obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece 2025-2026, informează Agerpres.

"În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/2995, toate statele membre trebuie să asigure până la data de 1 noiembrie 2025 un grad de umplere de minimum 90% al capacităţii totale de înmagazinare a gazelor naturale. Depogaz a reuşit să atingă această ţintă la data de 20 septembrie 2025, depăşind astfel atât termenul limită impus de reglementările europene, cât şi media de umplere la nivel european", se arată într-un comunicat al companiei.

