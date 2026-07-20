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Probleme la înscrierea în Programul Rabla Auto 2026: Titularii cărților electronice de identitate nu au putut depune dosarele

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rable dezasamblate
Programul Rabla. Foto: Inquam Photos/ George Calin
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Din articol
Care a fost problema Mii de dosare depuse în mai puțin de 2 ore

Titularii cărților electronice de identitate au întâmpinat probleme la înscrierea în Programul Rabla Auto, care a început luni. Mai multe persoane au reclamat că nu au putut introduce datele noului act de identitate în formularul disponibil pe site-ul AFM, deoarece anumite câmpuri nu permiteau completarea informațiilor, spre deosebire de formularul destinat celor care dețin buletinele clasice.

Înscrierile în Programul Rabla Auto 2026, pentru persoanele fizice, au început la ora 10:00, iar dosarele puteau fi depuse online pe platforma Administrației Fondului de Mediu (AFM).

Care a fost problema

La scurt timp după deschiderea înscrierilor, mai multe persoane au reclamat că deținătorii cărților electronice de identitate au fost dezavantajați pentru că formularul nu permitea completarea tuturor informațiilor necesare.

Concret, în formularul PDF nu putea fi introdusă seria actului electronic de identitate, motiv pentru care solicitarea de înscriere nu putea fi trimisă. 

„Ați verificat formularul înainte de sesiune? Celor care au CEI nu li se permite să introducă seria”, a scris o persoană pe pagina de Facebook a AFM.

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Sursa: Captură formular înscriere

Formatul cărților electronice de identitate este diferit de cel al buletinelor vechi: numărul noilor acte este format din 2 litere, care pe vechile CI-uri marcau seria, urmat de 7 cifre. Cu alte cuvinte, și cele două litere care reprezintă județul de reședință trebuiau trecute în câmpul destinat numărului și nu seriei buletinului. 

Confuzia utilizatorilor a apărut din cauză că pe formularul pus la dispoziție de AFM exista în continuare și câmpul destinat separat seriei buletinului, însă nu putea fi completat.

„Felicitări AMF pentru ridicolul de care ați dat dovadă. Cei cu CEI (carte electronică de identitate n.red) nu au putut introduce datele în sistem. Sesiunea trebuie anulată și reluată în mod corect”, a scris un alt utilizator, tot pe Facebook.

Mii de dosare depuse în mai puțin de 2 ore

Potrivit datelor afișate în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu, până la ora 11:40 au fost depuse 11.830 de dosare în cadrul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice

Pentru această etapă au fost alocate 300 de milioane de lei, iar persoanele care vor să își cumpere un autoturism nou pot solicita ecotichete cu valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de sistemul de propulsie ales.

La scurt timp după deschiderea sesiunii de înscriere, fondurile alocate programului Rabla Motociclete pentru persoanele fizice au fost epuizate. Potrivit datelor afișate în aplicația AFM, plafonul de 15 milioane de lei a fost consumat în aproximativ nouă minute.

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Editor : A.G.

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