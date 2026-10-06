Live TV

Producătorii viticoli pot cere până la 15 octombrie sprijin pentru asigurarea recoltei. Ajutorul acoperă până la 80% din cost

Data publicării:
vita de vie - struguri - GettyImages - 29 iulie 2015
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cine poate beneficia de sprijin

Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie 2026 cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat prin Planul Strategic PAC 2023-2027 acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță, a anunțat marți Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Cererile trebuie depuse exclusiv online, prin Portalul Public APIA, potrivit Ordinului Ministerului Agriculturii nr. 299/2025 și Ghidului informativ publicat de agenție.

Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei.

Cine poate beneficia de sprijin

Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță-de-vie autorizate sau recomandate pentru producerea strugurilor de vin. Suprafața trebuie să fie înscrisă în Registrul Plantațiilor Viticole și declarată la APIA prin cererea de plată.

Solicitantul trebuie să dețină o poliță de asigurare a recoltei în care să fie menționate datele parcelelor, printre care codul din Cadastrul Plantațiilor Viticole, suprafața, soiul cultivat și riscurile asigurate.

Despăgubirile primite prin polița de asigurare, cumulate cu orice alt sprijin acordat pentru aceeași pierdere, nu pot depăși valoarea totală a venitului pierdut.

Producătorii care nu au un cont în portalul destinat înscrierilor îl pot solicita direct în platformă. APIA a publicat pe site, în secțiunea „Documente atașate”, un ghid pentru crearea contului.

După autentificare, cererea se completează în GeoPortalul Viticol, care poate fi accesat de pe site-ul instituției. APIA oferă și asistență tehnică prin Zoom în fiecare zi de marți și joi, între orele 11:00 și 13:00.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
2026-10-05-3527
2
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
pamantul vazut din spatiu
3
„Rămânem rapid fără timp”: șapte dintre cele nouă sisteme vitale ale Pământului au...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
nicusor dan profimedia
5
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști
Digi Sport
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seceta agricultura oltenia
APIA avertizează fermierii afectați de secetă sau alte calamități: Notificările depuse după 15 zile nu sunt luate în calcul
784240280_1091251397191515_8133144999957333042_n
Tanczos Barna: „Fermierii pot cere din 1 septembrie ajutor pentru porci și bovine.” Ce sume vor fi acordate
masini parcate automobile romania
Scădere puternică a înmatriculărilor de mașini noi în România. Dacia rămâne liderul pieței
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai organizațiilor profesionale din sectorul vitivinicol, în cadrul întâlnirii dedicate reluării sistemului național antigrindină
Tánczos Barna: „Programul pentru repornirea sistemului național antigrindină poate fi aprobat doar de un Guvern cu puteri depline”
statie incarcare masini electrice
Românii cumpără tot mai multe mașini electrice. Ce modele au fost cele mai cumpărate
Recomandările redacţiei
contor energie electrica
Avertismentul lui Cristian Bușoi pentru iarna și primăvara lui 2027...
un tir a intrat in pompele de carburant
Accident grav într-o benzinărie de pe Valea Oltului: un camion a...
mihai chirica
DNA: Mihai Chirica este inculpat pentru abuz în serviciu în dosarul...
ambasada Rusiei
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din...
Ultimele știri
Petrișor Peiu: Marius Lulea nu mai este membru al partidului AUR. „Nu şi-a plătit cotizaţia”
Susţinătorul lui Georgescu care ar fi agresat doi cameramani în faţa DIICOT, plasat sub control judiciar
Kenya confirmă primul caz de Ebola. Pacientul a murit după ce a revenit din Republica Democratică Congo
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii pentru care viața devine tot mai frumoasă odată cu trecerea anilor. Ce e mai bun abia urmează
Cancan
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Fanatik.ro
Reacția lui Gigi Becali când a auzit că Răzvan Burleanu are 27.000 de euro salariu ca președinte FRF
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
Răzvan Burleanu i-a decis viitorul lui Gică Hagi la mai puțin de 24 de ore de la dezastrul din Nations...
Adevărul
Bagajul de mână, inclus în prețul biletului. Noile reguli care schimbă călătoriile cu avionul în UE
Playtech
Ce document prezinți la medic dacă ai noul buletin electronic. CNAS explică regula din octombrie
Digi FM
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat al României. Diplomat fără carnet de partid, fost jurnalist...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
Pro FM
Ce a pățit Lidia Buble chiar în ziua în care a devenit majoră. Mama artistei a vrut să-i dea o lecție: „M-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone povestește altercația cu Richard Gere la filmările „The Lords of Flatbush”: Unul dintre...
Adevarul
Șapte cafele pe zi pentru un copil de clasa a VII-a. Cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite
Newsweek
Când se plătesc pensiile, indemnizațiile și alocațiile în octombrie? Când iau bani persoanele cu handicap?
Digi FM
La 60 de ani și-a vândut casa și a renunțat la job. A călătorit în 15 țări și trăiește acum cu 200 de lire pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Tom Cruise refuză să fie numit „ultimul mare star de cinema”. Ce a spus despre Brad Pitt într-un interviu rar
UTV
Angelina Jolie și-a vândut conacul de lux, iar Madonna l-a cumpărat. Vezi cum arată proprietatea de aproape...