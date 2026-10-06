Producătorii viticoli pot cere până la 15 octombrie sprijin pentru asigurarea recoltei. Ajutorul acoperă până la 80% din cost

Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie 2026 cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat prin Planul Strategic PAC 2023-2027 acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță, a anunțat marți Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Cererile trebuie depuse exclusiv online, prin Portalul Public APIA, potrivit Ordinului Ministerului Agriculturii nr. 299/2025 și Ghidului informativ publicat de agenție.

Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei.

Cine poate beneficia de sprijin

Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță-de-vie autorizate sau recomandate pentru producerea strugurilor de vin. Suprafața trebuie să fie înscrisă în Registrul Plantațiilor Viticole și declarată la APIA prin cererea de plată.

Solicitantul trebuie să dețină o poliță de asigurare a recoltei în care să fie menționate datele parcelelor, printre care codul din Cadastrul Plantațiilor Viticole, suprafața, soiul cultivat și riscurile asigurate.

Despăgubirile primite prin polița de asigurare, cumulate cu orice alt sprijin acordat pentru aceeași pierdere, nu pot depăși valoarea totală a venitului pierdut.

Producătorii care nu au un cont în portalul destinat înscrierilor îl pot solicita direct în platformă. APIA a publicat pe site, în secțiunea „Documente atașate”, un ghid pentru crearea contului.

După autentificare, cererea se completează în GeoPortalul Viticol, care poate fi accesat de pe site-ul instituției. APIA oferă și asistență tehnică prin Zoom în fiecare zi de marți și joi, între orele 11:00 și 13:00.

Editor : A.D.