Producția de servicii a scăzut în UE și zona euro. România și Bulgaria, printre țările cu cele mai mari creșteri

Domeniile în care serviciile au scăzut Creștere ușoară față de anul trecut Ce sectoare au mers mai bine

Producția de servicii a înregistrat un ușor declin în luna noiembrie în Uniunea Europeană și în zona euro, însă România s-a numărat printre statele care au raportat creșteri importante, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Comparativ cu luna octombrie, producția de servicii a scăzut cu 0,5% în UE și cu 0,6% în zona euro, după ce în luna precedentă fusese consemnat un avans de 0,1% în ambele regiuni, scrie Agerpres.

Cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în Bulgaria (2,9%), România (2,3%) și Slovacia (2,1%). La polul opus, cele mai puternice scăderi au fost raportate de Grecia (-6%), Danemarca (-5,1%) și Ungaria (-2%).

Domeniile în care serviciile au scăzut

La nivelul Uniunii Europene, declinul s-a văzut în mai multe sectoare:

  • transport și depozitare: -0,9%
  • servicii administrative și de asistență: -0,7%
  • activități profesionale, științifice și tehnice: -0,5%
  • informare și comunicare: -0,4%
  • cazare și alimentație publică: -0,2%
  • activități imobiliare: -0,1%

Creștere ușoară față de anul trecut

Raportat la noiembrie 2024, producția de servicii a crescut totuși cu 0,2% în UE și cu 0,3% în zona euro.

Cele mai mari avansuri anuale au fost în Bulgaria (9,9%), Polonia (5,8%), dar și în Letonia și România, ambele cu 5%. În schimb, cele mai mari scăderi au fost în Danemarca (-13%), Ungaria (-8,9%) și Estonia (-2,3%).

Ce sectoare au mers mai bine

Comparativ cu anul trecut, unele domenii au avut rezultate pozitive:

  • informare și comunicare: +3%
  • activități imobiliare: +1,2%
  • activități profesionale, științifice și tehnice: +0,3%
  • cazare și alimentație publică: +0,2%

În schimb, transportul și depozitarea au scăzut cu 1,6%, iar serviciile administrative și de asistență cu 0,4%.

Datele arată că, deși sectorul serviciilor încetinește în Europa, unele economii din regiune, inclusiv România, continuă să aibă evoluții peste media europeană.

