Producția de servicii a scăzut în UE și zona euro. România și Bulgaria, printre țările cu cele mai mari creșteri

Producția de servicii a înregistrat un ușor declin în luna noiembrie în Uniunea Europeană și în zona euro, însă România s-a numărat printre statele care au raportat creșteri importante, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Comparativ cu luna octombrie, producția de servicii a scăzut cu 0,5% în UE și cu 0,6% în zona euro, după ce în luna precedentă fusese consemnat un avans de 0,1% în ambele regiuni, scrie Agerpres.

Cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în Bulgaria (2,9%), România (2,3%) și Slovacia (2,1%). La polul opus, cele mai puternice scăderi au fost raportate de Grecia (-6%), Danemarca (-5,1%) și Ungaria (-2%).

Domeniile în care serviciile au scăzut

La nivelul Uniunii Europene, declinul s-a văzut în mai multe sectoare:

transport și depozitare: -0,9%

servicii administrative și de asistență: -0,7%

activități profesionale, științifice și tehnice: -0,5%

informare și comunicare: -0,4%

cazare și alimentație publică: -0,2%

activități imobiliare: -0,1%

Creștere ușoară față de anul trecut

Raportat la noiembrie 2024, producția de servicii a crescut totuși cu 0,2% în UE și cu 0,3% în zona euro.

Cele mai mari avansuri anuale au fost în Bulgaria (9,9%), Polonia (5,8%), dar și în Letonia și România, ambele cu 5%. În schimb, cele mai mari scăderi au fost în Danemarca (-13%), Ungaria (-8,9%) și Estonia (-2,3%).

Ce sectoare au mers mai bine

Comparativ cu anul trecut, unele domenii au avut rezultate pozitive:

informare și comunicare: +3%

activități imobiliare: +1,2%

activități profesionale, științifice și tehnice: +0,3%

cazare și alimentație publică: +0,2%

În schimb, transportul și depozitarea au scăzut cu 1,6%, iar serviciile administrative și de asistență cu 0,4%.

Datele arată că, deși sectorul serviciilor încetinește în Europa, unele economii din regiune, inclusiv România, continuă să aibă evoluții peste media europeană.

