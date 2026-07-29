Profesorii vor putea folosi prima de carieră didactică de 1.500 de lei până în 2027. Legea a fost adoptată de Parlament

Profesorii și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor avea la dispoziție încă un an pentru a utiliza prima de carieră didactică de 1.500 de lei. Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care stabilește cadrul legal pentru acordarea sprijinului financiar și prelungește termenul în care acesta poate fi folosit.

Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu 234 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, proiectul de lege privind acordarea primei de carieră didactică pentru personalul din învățământul de stat. Actul normativ fusese aprobat anterior de Senat și merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Legea stabilește cadrul pentru acordarea primei de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei net cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar de stat, aflate în activitate în anul școlar și universitar 2025-2026.

Potrivit raportului comisiilor de specialitate, aproximativ 275.850 de persoane vor beneficia de această măsură, pentru care este alocat un buget de aproape 414 milioane de lei.

Profesorii vor avea încă un an la dispoziție pentru a cheltui banii

Principala modificare adusă proiectului este prelungirea perioadei în care beneficiarii pot utiliza prima de carieră didactică. Astfel, profesorii și personalul didactic auxiliar care își continuă activitatea și în anul școlar sau universitar 2026-2027 vor putea folosi suma acordată până la 31 august 2027, în cazul învățământului preuniversitar, respectiv până la 30 septembrie 2027, pentru învățământul universitar.

Până acum, termenul de utilizare expira la finalul anului școlar și universitar 2025-2026.

Prima de carieră didactică este acordată sub forma unui sprijin electronic și este finanțată din fonduri externe nerambursabile. Cel puțin 65% din valoarea acesteia trebuie utilizată pentru cursuri de formare și perfecționare profesională. Restul sumei poate fi folosit pentru achiziționarea de cărți de specialitate, materiale didactice și alte cheltuieli necesare desfășurării activității la clasă.

Legea introduce și obligația ca profesorii care folosesc banii pentru cursuri de formare să încarce în aplicația informatică certificatul de absolvire sau de participare în cel mult cinci luni de la utilizarea sumelor, dar nu mai târziu de 31 martie 2028.

AUR: „Profesorii nu trebuie să piardă acest drept din cauza întârzierilor Guvernului”

AUR a anunțat că a votat proiectul de lege și susține că prelungirea termenului este necesară pentru ca profesorii să nu piardă prima de carieră din cauza întârzierilor administrative.

„Un stat care își respectă profesorii își respectă viitorul. Prima de carieră didactică nu este un privilegiu. Este o promisiune făcută celor care, zi de zi, formează generațiile de mâine, iar promisiunile statului trebuie respectate. Profesorii nu pot fi sancționați pentru întârzieri birocratice care nu le aparțin. Proiectul oferă o soluție firească: prelungirea termenului până la 31 august 2027, astfel încât fiecare cadru didactic să poată beneficia de acest drept”, a declarat deputatul AUR Cristina Dascălu.

Editor : A.D.