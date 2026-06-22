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Programul de guvernare propus de Adrian Veștea țintește un deficit de 6,2% din PIB și reducerea deficitului cash la 127 miliarde de lei

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FOTO: Guliver/ Getty Images
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Consolidare fiscală fără reducerea investițiilor Control al cheltuielilor și digitalizarea administrației fiscale

Deficitul bugetar cash ar urma să fie redus de la aproximativ 146 de miliarde de lei la circa 127 de miliarde de lei, iar ulterior traiectoria fiscală ar trebui să permită apropierea de pragul de 110 miliarde de lei, potrivit programului de guvernare depus la Parlament de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea. Documentul prevede continuarea consolidării fiscal-bugetare și încadrarea în ținta de deficit de 6,2% din PIB în acest an.

Potrivit programului de guvernare, România a redus deficitul ESA de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, în timp ce deficitul bugetar cash a ajuns la 7,65% la finalul anului trecut.

„Deficitul bugetar cash trebuie redus de la aproximativ 146 miliarde lei, la aproximativ 127 miliarde lei, iar, conform estimărilor de lucru, traiectoria trebuie să permită apropierea de aproximativ 110 miliarde lei în etapa următoare”, se arată în document.

Consolidare fiscală fără reducerea investițiilor

Programul de guvernare prevede continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară prin aprobarea unui buget pentru anul 2027 care să respecte angajamentele asumate prin Planul Bugetar Structural pe Termen Mediu.

Potrivit documentului, ajustarea deficitului ar urma să fie realizată gradual, prin combinarea disciplinei bugetare cu menținerea unui nivel realist al investițiilor publice.

Guvernul își propune elaborarea unor bugete construite pe prognoze prudente, prioritizarea cheltuielilor și o mai bună evaluare a impactului economic și social al politicilor publice.

„Obiectivul rămâne reducerea deficitului fără întreruperea investițiilor publice și fără deteriorarea capacității de finanțare a economiei. Continuarea consolidării fiscale va fi susținută prin controlul cheltuielilor curente, prioritizarea investițiilor, creșterea colectării și reducerea risipei administrative”, se menționează în programul de guvernare.

Documentul mai arată că beneficiile consolidării fiscale ar trebui să se reflecte în reducerea inflației, îmbunătățirea accesului la finanțare, stimularea investițiilor private și creșterea atractivității României pentru investitori.

Control al cheltuielilor și digitalizarea administrației fiscale

Ministerul Finanțelor va menține un control strict asupra cheltuielilor bugetare, în special asupra cheltuielilor curente și a noilor angajamente bugetare, astfel încât procesul de ajustare a deficitului să fie susținut până în 2031.

Totodată, va fi continuată tendința de reducere a cheltuielilor de personal, pentru a permite politici salariale considerate sustenabile și pentru a evita majorările ad-hoc.

Programul de guvernare prevede și continuarea modernizării administrației fiscale prin digitalizarea relației dintre stat și contribuabili, creșterea colectării, reducerea evaziunii fiscale și orientarea controalelor către zonele cu risc ridicat.

În paralel, Ministerul Finanțelor ar urma să contribuie la reforma administrației publice prin evaluarea cheltuielilor în funcție de performanță, reducerea risipei și corelarea alocărilor bugetare cu rezultatele obținute.

De asemenea, documentul prevede continuarea procesului de descentralizare a finanțelor publice și implicarea Ministerului Finanțelor în pregătirea următorului ciclu financiar european, astfel încât fondurile europene să fie integrate în strategia de dezvoltare economică a României.

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus duminică la Parlament lista Cabinetului și programul de guvernare. Audierile de miniștri au început luni la ora 12, iar votul din plen va avea loc la ora 21.30. Dinspre PSD vine informația potrivit căreia ar fi nevoie de 40 de voturi de la AUR în așa fel încât să treacă Guvernul Veștea. 

Citește și: LIVE TEXT Învestirea Guvernului Veștea intră în linie dreaptă: Au început audierile miniștrilor. UDMR: Sunt șanse reale ca AUR să voteze Guvernul

Editor : A.D.

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