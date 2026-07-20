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Video Programul Rabla Auto 2026: peste 11.800 de dosare au fost depuse în primele două ore. Câți bani mai sunt disponibili

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rable stivuite într-un cimitir de mașini
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Ce valoare au ecotichetele

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis luni, la ora 10:00, sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în Programul Rabla Auto 2026. În mai puțin de două ore, în aplicația AFM au fost depuse peste 11.800 de dosare, iar fondurile alocate programului Rabla Motociclete pentru persoanele fizice au fost epuizate. Pentru această etapă au fost alocate 300 de milioane de lei, iar persoanele care vor să își cumpere un autoturism nou pot solicita ecotichete cu valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de sistemul de propulsie ales.

ACTUALIZARE 11:40 Potrivit datelor afișate în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu, până la ora 11:40 au fost depuse 11.830 de dosare în cadrul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice.

Pentru componenta Rabla Motor Termic au fost înregistrate 6.746 de dosare, în valoare de 76,13 milioane de lei, din bugetul total de 165 de milioane de lei, astfel că au rămas disponibile 88,87 milioane de lei. În cazul componentei Rabla Motor Electric, au fost depuse 3.791 de dosare, în valoare de 67,475 milioane de lei, din plafonul de 120 de milioane de lei, fiind încă disponibile 52,525 milioane de lei.

Componenta Rabla Motociclete pentru persoanele fizice rămâne cu fondurile epuizate, după depunerea a 1.293 de dosare, în valoare totală de 15,005 milioane de lei.

Știrea inițială

Înscrierea se face exclusiv online, prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. La scurt timp după deschiderea sesiunii de înscriere, fondurile alocate programului Rabla Motociclete pentru persoanele fizice au fost epuizate. Potrivit datelor afișate în aplicația AFM, plafonul de 15 milioane de lei a fost consumat în aproximativ nouă minute de la lansarea sesiunii.

Președintele AFM, Florin Bănică, a anunțat că instituția a publicat și un material video în care sunt explicați pașii pe care trebuie să îi urmeze persoanele fizice pentru înscriere în program.

„Am pus la dispoziţia cetăţenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară şi accesibilă, paşii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanţilor informaţiile necesare pentru parcurgerea corectă şi eficientă a procedurilor”, a declarat acesta. 

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Ce valoare au ecotichetele

În cadrul Programului Rabla Auto 2026, persoanele fizice pot primi:

  • 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 de lei pentru un autoturism nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;
  • 12.000 de lei pentru un autoturism nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 de lei pentru un autoturism nou cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

O persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie cumpărat.

Pentru înscriere, solicitanții trebuie să încarce în aplicație:

  • cererea de finanțare, descărcată din aplicație, completată electronic și încărcată fără semnătură;
  • actul de identitate aflat în termen de valabilitate;
  • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile către bugetul de stat, emis cu cel mult 90 de zile înainte de înscriere;
  • certificatul de atestare fiscală privind taxele și impozitele locale, emis cu cel mult 30 de zile înainte de înscriere.

Editor : A.D.

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