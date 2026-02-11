Proiect adoptat de Senat: Primăriile vor putea plăti reparațiile adăposturilor de protecție civilă din blocuri

Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că autoritățile locale vor putea aloca fonduri și executa lucrări de reparație și întreținere pentru adăposturile de protecție civilă aflate în blocuri, la solicitarea asociațiilor de proprietari. Este vorba despre spațiile special amenajate în subsolurile unor blocuri, cunoscute popular drept buncăre, destinate protecției populației în situații de urgență. Inițiativa legislativă modifică și completează Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă.

Proiectul este semnat de 41 de senatori din toate grupurile parlamentare și introduce posibilitatea ca administrațiile locale să intervină financiar pentru reabilitarea adăposturilor, în condițiile în care, până în prezent, responsabilitatea întreținerii acestora revenea exclusiv proprietarilor.

Potrivit textului adoptat, „la solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre, finanțarea din bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru reparații și întreținere, respectiv realizarea lucrărilor de reparații și întreținere, după caz, a fondului privat de adăpostire situat în condominii de tip bloc”.

Senatorul PSD Ionuț Ciprian Ciuperceanu a declarat că numeroase adăposturi de protecție civilă sunt în prezent degradate, deoarece costurile de întreținere au fost suportate exclusiv de proprietari.

„Legea oferă un mecanism pentru accesarea fondurilor publice și eventual europene astfel încât adăposturile să devină funcționale. Este o inițiativă de siguranță publică ce merită sprijinul nostru”, a afirmat senatorul PSD.

La rândul său, senatorul POT Gheorghe Vela a susținut necesitatea adoptării inițiativei legislative, invocând contextul de securitate regională și importanța măsurilor de protecție civilă.

„În condițiile în care România a avut în ultimele luni o activitate ministerială dezastruoasă la două ministere conduse numai de miniștrii USR, mă refer la Ministerul de Externe și la Ministerul Apărării Naționale, riscul de a fi implicați într-un război cu Rusia este absolut cât se poate de real (...). Și pentru asta, o asemenea legislativă care vorbește despre protecția civilă a persoanelor și să se facă buncăre, adăposturi subterane în eventualitatea unui război este binevenită”, a declarat Vela.

Senatul este primul for sesizat în cazul acestui proiect de lege, iar Camera Deputaților este for decizional.

