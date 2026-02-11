Live TV

Proiect adoptat de Senat: Primăriile vor putea plăti reparațiile adăposturilor de protecție civilă din blocuri

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Plenul Senatului României Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că autoritățile locale vor putea aloca fonduri și executa lucrări de reparație și întreținere pentru adăposturile de protecție civilă aflate în blocuri, la solicitarea asociațiilor de proprietari. Este vorba despre spațiile special amenajate în subsolurile unor blocuri, cunoscute popular drept buncăre, destinate protecției populației în situații de urgență. Inițiativa legislativă modifică și completează Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă.

Proiectul este semnat de 41 de senatori din toate grupurile parlamentare și introduce posibilitatea ca administrațiile locale să intervină financiar pentru reabilitarea adăposturilor, în condițiile în care, până în prezent, responsabilitatea întreținerii acestora revenea exclusiv proprietarilor.

Potrivit textului adoptat, „la solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre, finanțarea din bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru reparații și întreținere, respectiv realizarea lucrărilor de reparații și întreținere, după caz, a fondului privat de adăpostire situat în condominii de tip bloc”.

Senatorul PSD Ionuț Ciprian Ciuperceanu a declarat că numeroase adăposturi de protecție civilă sunt în prezent degradate, deoarece costurile de întreținere au fost suportate exclusiv de proprietari.

„Legea oferă un mecanism pentru accesarea fondurilor publice și eventual europene astfel încât adăposturile să devină funcționale. Este o inițiativă de siguranță publică ce merită sprijinul nostru”, a afirmat senatorul PSD.

La rândul său, senatorul POT Gheorghe Vela a susținut necesitatea adoptării inițiativei legislative, invocând contextul de securitate regională și importanța măsurilor de protecție civilă.

„În condițiile în care România a avut în ultimele luni o activitate ministerială dezastruoasă la două ministere conduse numai de miniștrii USR, mă refer la Ministerul de Externe și la Ministerul Apărării Naționale, riscul de a fi implicați într-un război cu Rusia este absolut cât se poate de real (...). Și pentru asta, o asemenea legislativă care vorbește despre protecția civilă a persoanelor și să se facă buncăre, adăposturi subterane în eventualitatea unui război este binevenită”, a declarat Vela.

Senatul este primul for sesizat în cazul acestui proiect de lege, iar Camera Deputaților este for decizional.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
5
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medici in sala de operatie
Camera Deputaților a adoptat legea privind dreptul pacienților la a doua opinie medicală, plătită de stat
BUCURESTI - SENAT - PACE - DECLARATII - 9 FEB 2026
Moțiunea Opoziției privind acordul cu Mercosur, respinsă. Aleșii au vorbit despre banane și marțieni de la tribuna Senatului
plenul senatului
Proiectul pentru modificarea legii Academiei Române a fost retras din procesul legislativ. Scandal în plen, între PNL şi USR
mircea abrudean
Mircea Abrudean, semnal pentru Coaliție: „Moțiunile Opoziției trebuie respinse. Cine alege să voteze se aliniază cu AUR”
Radu Miruta foto FAcebook
Reacția lui Radu Miruță, după moțiunea simplă depusă împotriva sa la Senat: „un subiect inventat”
Recomandările redacţiei
dereneu
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa...
medici in spital
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să...
lavrov
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea...
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la...
Ultimele știri
Primarul general, vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca. Ciprian Ciucu: Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile
Raluca Turcan vrea prevederi legale prin care judecătorii CCR să răspundă individual și financiar pentru prejudicii aduse statului
Polonia îl refuză pe Donald Trump: anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace. Argumentul adus de către Donald Tusk
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului...
Fanatik.ro
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...