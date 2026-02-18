Live TV

Proiect de OUG: Impozit mai mare pentru construcțiile ilegale și reguli noi pentru impozitul auto. Ce se schimbă pentru proprietari

Dacă o clădire nu este declarată, impozitul poate crește cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de șase luni.
Impozit dublu timp de cinci ani pentru construcțiile fără autorizație Reguli noi pentru clădirile neterminate Un singur termen de plată pentru impozitul auto, în anumite cazuri

Un proiect de ordonanță de urgență pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării introduce noi reguli privind impozitarea clădirilor și a mijloacelor de transport, inclusiv sancțiuni fiscale mai mari pentru construcțiile realizate fără autorizație și schimbări în modul de plată a impozitului auto în anumite situații. Scopul declarat este simplificarea regulilor fiscale, reducerea erorilor și descurajarea construcțiilor făcute fără autorizație.

Pentru clădirile construite cu autorizație, impozitul va fi stabilit pe baza documentelor oficiale depuse la primărie atunci când a fost cerută autorizația de construire. Asta înseamnă că autoritățile vor folosi informații exacte din proiect, adică suprafață, tipul construcției, materiale. 

Pe scurt, proprietarii care construiesc legal ar trebui să aibă un mod mai clar și previzibil de calcul al impozitului.

Impozit dublu timp de cinci ani pentru construcțiile fără autorizație

Cea mai importantă schimbare îi vizează pe cei care construiesc fără autorizație. Dacă o astfel de construcție este descoperită de autorități, impozitul va fi majorat cu 100% (adică dublu) timp de cinci ani, începând cu anul următor constatării situației.

Valoarea impozitului va fi stabilită în funcție de suprafața clădirii, excepție făcând construcțiile realizate înainte de 1 august 2001.

Autoritățile spun că măsura urmărește să descurajeze construcțiile ilegale și să îi determine pe proprietari să respecte regulile de autorizare.

Proiectul clarifică și situațiile în care o clădire nu mai are autorizație valabilă.

De exemplu, dacă autorizația a expirat și nu a fost prelungită, iar construcția continuă sau este folosită, impozitul va fi datorat în continuare.

De asemenea, vor fi impozitate și clădirile construite fără autorizație, dacă acestea sunt identificate de autorități până la finalul anului precedent.

Reguli noi pentru clădirile neterminate

Pentru construcțiile finalizate doar parțial, proprietarii vor trebui să le declare la primărie pe baza unui document care arată stadiul lucrării (proces-verbal de recepție parțială).

Scopul este ca și aceste clădiri să fie impozitate corect, chiar dacă nu sunt terminate.

Dacă o clădire nu este declarată, impozitul poate crește cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de șase luni.

Autoritățile locale vor putea folosi drone, imagini satelitare și alte tehnologii pentru a identifica construcțiile nedeclarate sau fără autorizație, iar aceste imagini pot fi folosite ca dovezi pentru aplicarea sancțiunilor.

Informațiile vor fi trimise către Agenția Națională de Cadastru pentru verificări tehnice și pentru actualizarea datelor despre clădiri în sistemul de cadastru.

În același timp, serviciile de urbanism și cele fiscale vor face schimb automat de informații despre autorizațiile de construire, astfel încât impozitele să fie calculate mai rapid și cu mai puține greșeli.

Un singur termen de plată pentru impozitul auto, în anumite cazuri

O altă schimbare vizează mașinile cumpărate și vândute în același an. Pentru acestea, impozitul va avea un singur termen de plată, momentul vânzării.

Proprietarul va trebui să depună actele de radiere în cel mult 30 de zile de la scoaterea mașinii din circulație.

Din anul următor, nu se va mai plăti impozit pentru acel vehicul. Dacă însă mașina este radiată și apoi reînmatriculată anul următor, se va datora impozitul pentru întreg anul fiscal.

Autoritățile spun că toate aceste modificări au rolul de a face sistemul de impozitare mai clar și mai ușor de administrat, atât pentru stat, cât și pentru contribuabili.

Proiectul se află în consultare publică, iar forma finală poate suferi modificări după analizarea propunerilor primite.

