Live TV

Proiectul care interzice vânzarea activelor statului până în 2027 a fost adoptat de Senat

Data publicării:
Senat 3
Plenul Senatului. Inquam Photos / Codrin Unici
Din articol
Excepții prevăzute în proiect Context politic și disputele din coaliție Prevederile proiectului PSD Suspendarea operațiunilor de privatizare Amendamentele AUR

Până la data de 31 decembrie 2027 va fi interzisă sau suspendată înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută, conform proiectului inițiat de PSD, amendat de AUR, și adoptat luni de Senat. Inițiativa legislativă urmează să primească votul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional.

Proiectul, aflat în procedură de urgență la Senat, a fost adoptat că 70 de voturi „pentru”, 29 „împotrivă” și 11 abțineri.

„Am scos elefantul din încăpere. Astăzi, în plenul Senatului a trecut legea privind interdicția de a înstrăina acțiuni ale statului la companiile profitabile pâna la 31 dec 2027. Nu suntem, de principiu, împotriva listării. În schimb, suntem împotriva metodei alese-de vânzare accelerată prin negociere directă și a momentului inoportun în condițiile volatilității pieței financiare și energetice. Restul e zgomot și propagandă!”, a anunțat Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, într-o postare făcută luni pe Facebook.

Excepții prevăzute în proiect

Vor fi exceptate companiile cu pierderi pentru 5 ani consecutiv sau pentru care a fost declanșată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și acțiunile a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei.

De asemenea, conform unor amendamente inițiate de AUR vor fi permise majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni noi și emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni, cu condiția menținerii controlului statului asupra acestor companii.

Citește și: Listarea companiilor de stat, între reformă economică și dispută politică. Ce înseamnă, de fapt, măsura pentru România

Context politic și disputele din coaliție

Proiectul a fost inițiat într-un moment în care PSD a votat ieșirea de la guvernare și împotriva lui Ilie Bolojan ca premier. Măsura vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a propus o reformă a 22 de companii de stat, printre care și posibila vânzare a unor acțiuni minoritare la companii de stat, așa cum prevede PNRR.

Gheorghiu a precizat că e vorba de o listă exploratorie pentru care e nevoie de o decizie politică. PSD a arătat că nu ar fi fost consultat cu privire la astfel de înstrăinări de acțiuni, în timp ce premierul Bolojan a replicat că vânzarea de acțiuni minoritare este prevăzută în programul de guvernare, s-a realizat cu acordul miniștrilor PSD, care în acest mod doar vehiculează o minciună în spațiul public.

Prevederile proiectului PSD

Proiectul depus la Parlament de PSD privind „unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică” prevede că: „Se interzice, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută”.

Dispozițiile nu vor fi aplicate acțiunilor deținute de stat la companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pentru cinci ani consecutiv sau pentru care a fost declanșată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și acțiunilor a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte.

Astfel de acțiuni deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituțiile de credit, precum si la alte societăți pot fi înstrăinate pe piețe reglementate sau sisteme alternative de tranzacționare, prevede proiectul.

Citește și: Reacția AUR după ce Bolojan a anunțat că vrea să vândă acțiuni la companiile de stat

Suspendarea operațiunilor de privatizare

Vor fi suspendate, până la data de 31 decembrie 2027, orice operațiuni privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, precum și la alte societăți la care statul are calitatea de acționar, aflate în curs de realizare.

Dispozițiile nu sunt aplicabile operațiunilor postprivatizare și operațiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra participațiilor deținute de stat s-a realizat.

Proiectul suspendă dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale și ale Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

Citește și: Bolojan: „Nu mai putem accepta companii de stat falimentare care consumă bani publici”. Primele firme vizate și planul de reformă

Amendamentele AUR

În comisiile de specialitate au fost acceptate două amendamente, iar primul dintre ele arată că dispozițiile „nu împiedică majorarea capitalului social prin emisiunea de acțiuni noi și nici emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni, realizate în condițiile legii, dacă aceste operațiuni nu au ca obiect înstrăinarea acțiunilor deținute de stat și se efectuează cu respectarea legislației societare, a legislației pieței de capital, a dreptului de preferință al acționarilor”.

Autorii susțin că amendamentul este necesar pentru a delimita riguros interdicția de înstrăinare a acțiunilor deținute de stat de operațiunile societare și financiare care nu au ca obiect transferul participației statului, respectiv majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni noi și emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni, sub considerentul că acestea nu reprezintă, prin natura lor juridică, acte de privatizare sau de vânzare a acțiunilor statului.

Propunerea legislativă trece prin procedură de urgență în Parlament, Senatul a adoptat-o ca prim for sesizat, iar decizională este Camera Deputaților.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Petrolier
2
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Abbas Araghchi
3
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
insigna cu sigla pot
5
Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii: „Asta e întrebarea pe...
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Digi Sport
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
companii firme statistici locuri de munca joburi
Nicușor Dan, despre tensiunile din coaliție pe reforma companiilor de stat: „Se pot rezolva cu tact și negociere”
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul dat de George Simion la întrebarea: „Este PSD un partid corupt?”
dan dungaciu 2
Dan Dungaciu, despre nominalizarea unui premier din partea AUR: „Noi nu vrem să ajungem la putere în acest moment”
george simion nicusor dan
George Simion, despre sensul cuvântului „paraplegic”, folosit în legătură cu Nicușor Dan: „Evident că are o problemă”
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor: Parlamentarii UDMR vor sta în bancă la moţiunea de cenzură şi vor spune „prezent, nu votez”
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu dezvăluie ce i-au răspuns aleșii PSD la e-mailul...
Screenshot 2025-12-13 232740
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru...
alexandru nazare face declaratii
Nazare, avertisment privind criza politică: „Analizele agențiilor de...
Ultimele știri
Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu peste două miliarde de euro într-o lună. Pe ce s-au cheltuit banii
Care sunt trupele de elită ale SUA care vor părăsi în curând Germania. România, Polonia sau SUA, ca posibil loc de găzduire
UE cere statelor membre strategii pentru protejarea fermierilor. Ce prevede reforma PAC
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Fanatik.ro
A murit Beatrice, tânăra mămică pentru care s-au mobilizat românii în ultimele luni: „S-a stins cu 10 minute...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, explozie de bucurie la golul victoriei din Universitatea Craiova – Dinamo! Faza l-a făcut să...
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...