Proiectul care interzice vânzarea activelor statului până în 2027 a intrat în procedură de urgență la Senat. Când ar putea fi votat

Biroul permanent al Senatului a aprobat dezbaterea în procedură de urgență a proiectului de lege care interzice vânzarea activelor statului la companii strategice de interes național până la 31 decembrie 2027, potrivit liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care a precizat că actul normativ ar putea intra la votul final în plen chiar la începutul săptămânii viitoare.

„Am anunțat de săptămâna trecută demersul de a vota într-o procedură de urgență legea privind protejarea intereselor naționale la companiile statului. A intrat într-o procedură de urgență. Astăzi, în Biroul permanent, s-a decis ca în această săptămână comisiile avizatoare și raportoare să se întrunească, astfel încât la începutul săptămânii viitoare, respectiv luni, să intre la votul final legea”, a declarat Zamfir, citat de Agerpres. 

Potrivit proiectului, statul nu va putea înstrăina active la companiile de stat profitabile până la finalul anului 2027. Există însă o excepție pentru societățile care au înregistrat pierderi timp de cinci ani consecutivi.

„Există și o excepție (...) cu privire la companiile de stat care au înregistrat cinci ani consecutivi pierderi. Acolo poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acțiunile pe care le are, dar în niciun caz la societățile de stat profitabile”, a explicat liderul senatorilor PSD.

Comisia economică a Senatului este sesizată pentru întocmirea raportului, iar printre comisiile avizatoare se numără și cea de administrație. Calendarul accelerat prevede ca toate avizele să fie obținute în cursul acestei săptămâni, astfel încât proiectul să poată fi supus votului final luni.

Senatul României este primul for sesizat în acest caz, iar decizia finală va aparține Camera Deputaților.

Proiectul de lege a fost depus pe 20 aprilie, iar inițiatorii au argumentat atunci că programul de guvernare nu prevede vânzarea de active la unele dintre cele mai importante companii de stat.

Printre acestea se numără CEC Bank, Portul Constanța, Compania Aeroporturi, Salrom, Romgaz, Transgaz și Hidroelectrica.

Inițiativa legislativă urmărește, potrivit susținătorilor, protejarea intereselor economice naționale și menținerea controlului statului asupra unor active considerate strategice.

