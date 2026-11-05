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Proiectul de buget pentru 2027 va fi elaborat, în premieră, printr-un sistem informatic. Cum funcționează eBUGET_NG

Data publicării:
Ședința de guvern din 30 octombrie 2026
Sursa foto: Guvernul României
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Din articol
Ce informații vor fi gestionate prin eBUGET_NG

Proiectul de buget pentru 2027 va fi elaborat, pentru prima dată, prin sistemul informatic eBUGET_NG, a anunțat joi Guvernul. Ministerele și celelalte instituții care își gestionează propriile bugete introduc deja în platformă propunerile de cheltuieli, investițiile și necesarul de personal.

Executivul a fost informat, în ședința de joi, despre stadiul introducerii datelor în noul sistem de către ordonatorii principali de credite. Informațiile vor fi folosite atât pentru pregătirea proiectului de buget pentru anul viitor, cât și pentru estimările bugetare aferente perioadei 2028-2030.

„Pentru prima dată, procesul de elaborare a bugetului se desfășoară prin intermediul noului sistem informatic eBUGET_NG, dezvoltat în cadrul Jalonului 234 din Planul Național de Redresare și Reziliență”, a transmis Guvernul.

Ministerul Finanțelor elaborează proiectul în conformitate cu Legea finanțelor publice și continuă să colecteze, să verifice și să valideze informațiile primite de la instituții.

Ce informații vor fi gestionate prin eBUGET_NG

Noua platformă acoperă etapele de pregătire, aprobare și actualizare a bugetului și permite monitorizarea programelor bugetare și a investițiilor publice. Instituțiile introduc în sistem date despre cheltuielile propuse, proiectele de investiții, fondurile europene nerambursabile și rambursabile, statele de funcții și fișele programelor pe care le administrează.

După verificare și analiză, informațiile vor fi utilizate pentru stabilirea limitelor de cheltuieli ale instituțiilor și pentru construcția bugetului general consolidat.

„În prezent, Ministerul Finanțelor continuă procesul de colectare, verificare și validare a informațiilor transmise de ordonatorii principali de credite, inclusiv pentru componentele referitoare la programele de investiții publice, fondurile europene nerambursabile și rambursabile, statele de funcții și fișele de program”, se arată în comunicatul Executivului.

eBUGET_NG este organizat în două componente. Modulul A este destinat reprezentanților Ministerului Finanțelor, iar Modulul B este utilizat de ordonatorii principali de credite și de instituțiile aflate în subordinea acestora.

Prin Modulul B, ministerele și celelalte instituții publice își pot fundamenta și elabora propunerile înainte ca Ministerul Finanțelor să înceapă oficial procesul bugetar.

După stabilirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern, instituțiile trebuie să își încadreze solicitările în plafoanele alocate. Proiectele astfel revizuite sunt transmise către Modulul A, unde Ministerul Finanțelor centralizează datele și construiește proiectul bugetului general consolidat.

Editor : A.D.

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