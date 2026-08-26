Proiectul de lege pentru închiderea PNRR, la vot în Camera Deputaților. Termenul pentru implementare expiră la 31 august

Camera Deputaților are miercuri, de la ora 18:30, o nouă ședință de plen, în care urmează să fie adoptat proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul în forma adoptată, tot miercuri, de către Senat poate fi accesat AICI.

Potrivit expunerii de motive, reglementarea este necesară în contextul încheierii, la 31 august 2026, a perioadei de implementare a planurilor naționale de redresare și reziliență, conform Regulamentului (UE) 2021/241 privind instituirea Mecanismului de redresare și reziliență.

Inițiatorii proiectului invocă și lipsa unui cadru normativ unitar pentru procesul de închidere a PNRR.

„Proiectul consolidează, într-o structură unitară, dispozițiile privind termenele de depunere și de plată a cererilor de transfer, modificarea listelor de proiecte aprobate prin memorandum, preluarea la finanțare a contractelor având ca obiect planurile urbanistice generale, regulile de verificare a costului unitar maxim eligibil în cadrul Investiției 1 - Valul Renovării, decontarea cheltuielilor aferente contractelor denunțate sau eliminate de la finanțare în cadrul Componentei 15 - Educație, precum și operațiunile bugetare determinate de modificarea sursei de finanțare a reformelor și investițiilor”, explică documentul.

Propunerea legislativă urmează să fie supusă votului decizional al Camerei Deputaților, în plenul de miercuri seară.

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe a Camerei care va intra la votul în plen poate fi accesat AICI.

Editor : Ana Petrescu