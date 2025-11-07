Prosumatorii, afectați de mecanismul actual de compensare. Ce se întâmplă cu banii pentru energia pe care o dau în rețea

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) a avertizat că România aplică un mecanism de compensare a energiei produse de prosumatori care nu există nicăieri în Europa și care, în practică, favorizează furnizorii de energie în detrimentul prosumatorilor.

Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie, a explicat pentru Digi24.ro cum s-a ajuns la situația actuală.

Regulile ANRE introduse în 2022 permit furnizorilor să preia energia produsă de prosumatori, să nu emită facturi luni sau chiar ani și să plătească energia abia după doi ani sau chiar mai târziu.

APCE spune că astfel prosumatorii au devenit, fără să știe, „finanțatori” ai furnizorilor, permițându-le acestora să folosească gratuit energia livrată în rețea.

„Prosumatorii i-au creditat, iar furnizorii au încasat sute de milioane de euro”

„În 2023 și 2024, prosumatorii au injectat în rețea aproximativ 2 terawați de energie, adică 2 miliarde kWh. Din aceștia, cam 0,8 miliarde kWh au fost compensați lunar, adică plătiți la timp. Restul, 1,2 miliarde kWh, reprezintă energie pe care furnizorii au folosit-o, dar nu au plătit-o”, a spus Dan Pîrșan, pentru Digi24.ro.

Pîrșan a subliniat că furnizorii au primit bani de la stat pentru această energie neplătită:

„Acești bani, aproape 428 de milioane de euro, au fost primiți de furnizori în 12–18 luni. Noi, prosumatorii, vom primi banii pentru energia livrată abia până în 2027. Practic, i-am creditat gratuit.”

Marje uriașe: energia cumpărată cu 0,5 lei/kWh a fost vândută cu 2,5 lei/kWh

Analiza APCE arată diferențele între prețul plătit prosumatorilor și prețul de vânzare către consumatori:

preț plătit prosumatorilor: 518 lei/MWh (0,518 lei/kWh),

preț vândut consumatorilor: 2.500 lei/MWh (2,5 lei/kWh).

Marja de furnizare ajunge astfel la peste 230%–265%, un nivel considerat „excesiv” de Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România.

Ce arată datele pentru 2023–2024: cât s-a plătit și cât s-a amânat

Potrivit analizei APCE, aproximativ 40% din energia produsă de prosumatori în această perioadă, vorbim aici de 815 milioane kWh, a fost compensată lunar și plătită la timp, cu o valoare totală de aproximativ 84,5 milioane de euro.

Restul de 60%, adică 1,22 miliarde kWh, reprezintă energia pe care furnizorii au preluat-o, au folosit-o, dar nu au plătit-o prosumatorilor. Valoarea acestei energii reportate, care trebuie achitată până în 2027, este estimată la 126,7 milioane de euro.

În timp ce prosumatorii așteaptă plata acestei energii, furnizorii au primit deja compensații de la stat, prin schema de plafonare, tocmai pentru această energie neplătită. În total, furnizorii au încasat aproximativ 428 de milioane de euro pentru energia provenită de la prosumatori în 2023–2024.

În același timp, statul a continuat să achite lunar sume consistente în cadrul aceluiași mecanism: aproximativ 65 de milioane de euro către operatorii de distribuție, 18 milioane de euro către Transelectrica și încă 65 de milioane de euro sub formă de TVA, taxe și certificate verzi.

În total, plățile lunare efectuate în sistem au ajuns la circa 148 de milioane de euro.

Pentru 2025, estimările APCE arată că furnizorii ar putea primi peste 150 de milioane de euro doar în primele șase luni, exclusiv pentru energia prosumatorilor inclusă în plafonare.

La nivel general, statul a plătit deja peste 6 miliarde de euro în toată perioada plafonării.

De ce nu au simțit consumatorii costurile reale

Între noiembrie 2021 și iulie 2025, consumatorii casnici și industriali au plătit doar prețuri plafonate la energie, fără să vadă costurile reale din contracte, mult mai mari. Diferențele au fost acoperite de stat, din bani publici.

APCE a transmis că acest sistem a ascuns prețurile reale de pe piață, a permis furnizorilor să mențină tarife ridicate și a transferat povara financiară asupra tuturor românilor prin bugetul național.

Noua Lege a Prosumatorului, aflată în prezent la Curtea Constituțională, ar urma să elimine perioada foarte lungă în care furnizorii pot folosi energia prosumatorilor fără să o plătească. Potrivit APCE, miza este uriașă: furnizorii ar pierde sute de milioane de euro dacă legea ar intra în vigoare imediat, iar numărul tot mai mare al prosumatorilor din 2025 amplifică impactul.

În aceste condiții, fiecare lună de întârziere a aplicării legii aduce beneficii financiare suplimentare furnizorilor.