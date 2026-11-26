Aproximativ 150 de angajați ai CET Iași au declanșat joi dimineață un protest spontan și cer indexarea salariilor cu 6,5%. Acțiunea nu a întrerupt furnizarea agentului termic către locuințele și instituțiile racordate la sistemul centralizat de încălzire din municipiu.

„Nu vor fi sincope în funcționarea și în alimentarea cu energie termică a orașului. Noi ne protejăm locul de muncă și nu am întreprins niciodată acțiuni care să pună în pericol funcționarea sistemului”, a declarat Sorin Turcu, liderul sindicatului Energia din cadrul CET Iași.

Acesta susține că angajații îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea majorării și că este al treilea protest organizat la CET Iași pe tema salarizării.

Sindicaliștii așteaptă aprobarea memorandumului în Guvern

Reprezentanții salariaților susțin că memorandumul necesar pentru indexarea salariilor trebuie aprobat până la sfârșitul lunii noiembrie, în baza prevederilor OUG 89. În caz contrar, angajații ar putea pierde posibilitatea de a primi majorarea de 6,5%.

„Astăzi este ședință la Guvern, ultima în care se mai poate aproba memorandumul pe baza Ordonanței 89. Dacă nu se aprobă la ultima ședință a Guvernului din noiembrie, în decembrie nu mai poate fi aprobat”, a afirmat Sorin Turcu.

Liderul sindical se teme că o nouă ordonanță ar putea limita din nou creșterea salariilor prin raportarea la nivelul din luna decembrie, așa cum, susține el, s-a întâmplat prin actele normative adoptate în anii 2024 și 2025.

„Dacă se dă o nouă ordonanță care va limita din nou creșterea salarială la nivelul lunii decembrie, cum au făcut prin cele două ordonanțe din 2024 și 2025, practic am pierdut indexarea de 6,5%”, a precizat acesta.

Sorin Turcu a invocat și situația altor instituții din țară, unde prevederile ordonanței ar fi fost aplicate începând cu luna aprilie.

Mihai Chirica: Oradea a primit aprobarea memorandumului

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că solicitarea pentru indexarea salariilor a fost transmisă Ministerului Dezvoltării și Ministerului Finanțelor încă din timpul Guvernului Bolojan, însă nu a fost aprobată până în prezent.

„Nu s-a aplicat până în prezent, deși s-au făcut mai multe demersuri pe parcursul a jumătate de an. Municipiul Oradea a primit aprobarea acestui memorandum, lucru care i-a nemulțumit foarte mult pe angajații de la CET Iași. Structura funcțională a CET nu a fost afectată. Centrala furnizează în continuare agentul termic necesar încălzirii locuințelor și a instituțiilor pe care le avem în grijă. Speranța noastră este ca în ședința de Guvern de astăzi să fie rezolvată problema", a adăugat edilul.

Editor : A.D.