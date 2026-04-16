Vicepremierul Oana Gheorghiu a respins criticile formulate de liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, care a acuzat Guvernul că vrea „să vândă ce mai avem prin casă”, în contextul planului de restructurare a companiilor de stat și al posibilei listări la bursă a unor pachete minoritare. Într-o intervenție la Digi24, aceasta a declarat că afirmațiile acestuia sunt nefondate și a explicat că măsurile propuse nu presupun pierderea controlului statului asupra companiilor.

ACTUALIZARE 18:11 Partidul Social-Democrat a transmis ulterior, printr-un comunicat de presă, că „se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării”. Social-democrații susțin că un astfel de demers reprezintă o sfidare la adresa românilor.

„PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului.

Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezentă un atentat la siguranța națională a statului român.

Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică”, transmite PSD.

„Sunt mai multe lucruri neadevărate în postarea domnului Zamfir. Domnul Zamfir este politician și își urmărește anumite interese politice. Nu am să intru în această dispută cu dumnealui. Îi invit însă pe oameni să înțeleagă care este adevărul”, a spus vicepremierul.

Gheorghiu a subliniat că listarea la bursă este prevăzută în programul de guvernare și vizează doar pachete minoritare de acțiuni, nu cedarea controlului statului.

„Programul de guvernare, asumat de cele patru partide care sunt la guvernare, prevede foarte clar și în mod explicit listarea la bursă a unor pachete minoritare. Nu este un lucru cu care eu am venit de la mine putere, ci respectând programul de guvernare. Listarea la bursă înseamnă disciplină financiară, transparență și sustenabilitate pe termen lung.”

Aceasta a explicat că experiența altor companii de stat listate arată că acest mecanism poate aduce performanță și profit: „Orice companie listată la bursă este o companie care are mult mai multă transparență, în care cheltuielile sunt mult mai bine gândite și care are obligația de a publica situații financiare foarte clare. Putem să ne uităm că România are câteva companii de stat listate care merg bine și care produc profit.”

Vicepremierul a insistat că statul va rămâne acționar majoritar. „Ce nu va face această listare: niciodată nu se va lista mai mult de 50%, astfel încât statul român să-și păstreze controlul. Acesta este un lucru asumat inclusiv de partidul din care face parte domnul Zamfir.”

Gheorghiu a precizat că nu există, în acest moment, o decizie finală privind listarea unor companii, ci doar o etapă preliminară de analiză: „Dacă domnul Zamfir ar fi citit cu atenție raportul prezentat astăzi, ar fi văzut că este vorba despre o listă „exploratorie”, supusă dezbaterii partidelor politice. Urmează studii de fezabilitate care ne vor arăta dacă aceste companii sunt sau nu eligibile.”

Ea a respins categoric ideea că statul ar vinde active: „Listarea la bursă înseamnă, în primul rând, bani pentru statul român și surse pentru investiții în companiile respective.”

„Fiecare zi de întârziere înseamnă bani pierduți”

În cadrul aceleiași intervenții, vicepremierul a explicat de ce Guvernul consideră urgentă restructurarea companiilor de stat cu pierderi.

„Fiecare zi care trece în care nu luăm decizii înseamnă bani. Inclusiv companiile care se află în lichidare sau în faliment, care nu mai au activitate sau angajați, totuși înregistrează pierderi. Această reformă nu este făcută de dragul de a vorbi despre reformă, ci pentru că fiecare zi care trece înseamnă bani din buzunarul fiecărui cetățean.”

Potrivit acesteia, statul trebuie să facă diferența între companiile care pot fi salvate și cele care trebuie închise: „Unele dintre aceste companii trebuie susținute, consolidate și redresate, iar altele, de care statul român nu mai are nevoie sau pe care nu le mai poate face să funcționeze sustenabil, trebuie închise.”

Aceasta a dat exemplul companiei Petrotrans pentru a ilustra lipsa de decizie din trecut: „Sunt 19 ani de când această companie este în faliment și asta nu înseamnă că nu mai consumă bani. Deși se află în faliment, consumă bani în fiecare zi, iar procedura nu este închisă.”

„Este rezultatul neglijenței, al lipsei unor decizii luate la timp și al lipsei de implicare a celor care ar fi trebuit, cu mulți ani în urmă, să acționeze”, a spus Gheorghiu în intervenția de la Digi24.

Întrebată dacă reforma poate continua în contextul tensiunilor politice din coaliție, aceasta a spus că totul depinde de voința politică.

„În aceste cinci luni am înțeles că România are un potențial uriaș, că putem face curățenie în companiile de stat și că putem crea companii sustenabile, cu o singură condiție: dacă toată lumea vrea acest lucru. (...) Indiferent ce se întâmplă cu guvernul, dacă reformele nu merg înainte, nu este pentru că nu se poate, ci pentru că politicienii nu vor”, este concluzia vicepremierului.

