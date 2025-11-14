PSD condiționează sprijinul pentru reformele Guvernului de adoptarea pachetului de relansare economică

PSD insistă pentru implementarea Programului pe care l-a propus pentru stimularea activităților economice și „reafirmă categoric că nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri”. În același timp, Social-democrații sunt pregătiți să ofere partenerilor de coaliție detalii suplimentare pentru înțelegerea deplină a efectelor pozitive pe care le poate genera un astfel de program.

„Programul PSD oferă soluții de stimulare economică, cu cheltuieli zero din partea Guvernului și cu un impact pozitiv asupra bugetului de stat. Mecanismul principal propus în Programul PSD este creditul fiscal, prin care noile investiții în industriile strategice pot beneficia de deduceri fiscale, pe o perioadă determinată, dacă îndeplinesc anumiți indicatori privind sumele investite și locurile de muncă nou create. De asemenea, Programul PSD propune și alte facilități pentru stimularea noilor investiții, precum garanțiile pentru IMM-uri, amortizarea accelerată, sau deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare”, spune comunicatul de presă al partidului.

Sursa citată mai spune că „acordarea creditului fiscal și a celorlalte facilități pentru investițiile noi reprezintă o abordare pozitivă pentru reducerea deficitului bugetar, prin veniturile suplimentare încasate din TVA asociat noilor produse industriale, din taxele și impozitele aferente salariilor plătite noilor angajați, dar și în urma efectului de multiplicare generat de noile afaceri”.

Soluțiile propuse în Programul PSD au fost aplicate cu succes în multe state europene și reprezintă o alternativă la politicile de austeritate, implementate în ultimele luni în România.

Spre deosebire de acestea, măsurile PSD mizează pe o creștere a veniturilor la buget prin încurajarea activităților economice și pe baza unui parteneriat pozitiv între Guvern și mediul de afaceri, conchide sursa menționată.

Editor : Ana Petrescu