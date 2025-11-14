Live TV

PSD condiționează sprijinul pentru reformele Guvernului de adoptarea pachetului de relansare economică

Data actualizării: Data publicării:
pupitru psd
PSD. Foto: Shutterstock

PSD insistă pentru implementarea Programului pe care l-a propus pentru stimularea activităților economice și „reafirmă categoric că nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri”. În același timp, Social-democrații sunt pregătiți să ofere partenerilor de coaliție detalii suplimentare pentru înțelegerea deplină a efectelor pozitive pe care le poate genera un astfel de program.

„Programul PSD oferă soluții de stimulare economică, cu cheltuieli zero din partea Guvernului și cu un impact pozitiv asupra bugetului de stat. Mecanismul principal propus în Programul PSD este creditul fiscal, prin care noile investiții în industriile strategice pot beneficia de deduceri fiscale, pe o perioadă determinată, dacă îndeplinesc anumiți indicatori privind sumele investite și locurile de muncă nou create. De asemenea, Programul PSD propune și alte facilități pentru stimularea noilor investiții, precum garanțiile pentru IMM-uri, amortizarea accelerată, sau deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare”, spune comunicatul de presă al partidului.

Sursa citată mai spune că „acordarea creditului fiscal și a celorlalte facilități pentru investițiile noi reprezintă o abordare pozitivă pentru reducerea deficitului bugetar, prin veniturile suplimentare încasate din TVA asociat noilor produse industriale, din taxele și impozitele aferente salariilor plătite noilor angajați, dar și în urma efectului de multiplicare generat de noile afaceri”.

Soluțiile propuse în Programul PSD au fost aplicate cu succes în multe state europene și reprezintă o alternativă la politicile de austeritate, implementate în ultimele luni în România.

Spre deosebire de acestea, măsurile PSD mizează pe o creștere a veniturilor la buget prin încurajarea activităților economice și pe baza unui parteneriat pozitiv între Guvern și mediul de afaceri, conchide sursa menționată.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o...
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Cum va fi vremea în...
cabinet stomatologic
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a...
Ultimele știri
Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”, susține presa de stat de la Kremlin care citează un clasament american
Peste 40% din magazine au case self-checkout. Concluziile unui raport făcut de Consiliul Concurenței
Măsura luată de Groenlanda după ce a observat interesul cetățenilor străini de a cumpăra proprietăți pe insulă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bani-lei-1536x866
Dragoș Pîslaru, despre jalonul PNRR privind pensiile magistraților: Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat
ilie bolojan
Cu cât au scăzut cheltuielile cu salariile în sectorul public în octombrie. Premierul: „Am tăiat anumite sporuri”
daniel baluta
Daniel Băluță: În București nu se mai poate construi, că nu mai e loc. Orașul trebuie să se extindă
poza judecatoria moinesti
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a aprobat construirea unui sediu propriu
garda forestiera
Guvernul a aprobat reorganizarea Gărzii Forestiere: crește numărul posturilor pentru angajații din teren
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul William, "pus la colț" de fiul său. Prințul George vrea telefon cu orice preț: „A devenit o problemă...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Gigi Becali face calculele de play-off pentru FCSB: “Ăla e meciul decisiv! Am ajuns să întreb AI-ul”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Impozitul pe moştenire. Cine îl plăteşte şi cât costă
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Adrian Ilie n-a stat pe gânduri! Cum l-a numit pe Mircea Lucescu, după ce Marian Iancu a criticat dur...
Pro FM
Kevin Federline dezvăluie că fiii lui încearcă să repare relația cu Britney Spears: "Își iubesc enorm mama...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 de procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Lady Gaga, adevărul nespus despre perioada A Star Is Born: tratament psihiatric, dureri și neputință. "Sunt...
UTV
Theo Rose a făcut un moment plin de emoție alături de sora ei la Sala Palatului. „Unele prietenii se...