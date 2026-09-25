PSD le-a transmis reprezentanților S&P că este pregătit să preia guvernarea și să încheie criza politică

PSD le-a transmis vineri reprezentanților agenției de rating Standard & Poor’s că este pregătit să își asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt crizei politice. În discuția purtată înaintea deciziei S&P privind ratingul României, programată pentru 2 octombrie, formațiunea a susținut că reducerea deficitului și creșterea veniturilor bugetare trebuie să se bazeze pe stimularea economiei, atragerea investițiilor și îmbunătățirea colectării taxelor.

Întâlnirea a avut loc în cadrul procedurii prin care agenția fundamentează decizia privind ratingul economiei românești.

„Liderii PSD i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD este pregătit să își asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice și pentru a readuce economia națională pe o direcție stabilă. PSD și-a exprimat angajamentul ferm de a promova o politică de consolidare fiscală și de creștere a veniturilor bugetare pe baza stimulării economice și a îmbunătățirii colectării taxelor. În acest sens, PSD își propune dezvoltarea parteneriatelor strategice pentru încurajarea investițiilor străine în economia românească”, se arată în comunicatul transmis după întrevedere.

Formațiunea a mai transmis că a propus forțelor politice democratice să participe la construirea unei majorități parlamentare, pe baza unui set de principii și priorități economice naționale.

Ce obiective ar trebui să aibă viitorul guvern

Social-democrații au susținut că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline, care să gestioneze echilibrele macroeconomice și să pregătească bugetul pentru 2027.

„Viitorul guvern trebuie să își propună reducerea decalajelor sociale, sprijinirea categoriilor defavorizate și susținerea capitalului românesc. PSD s-a angajat să promoveze în cadrul noului guvern o politică economică echilibrată și predictibilă pentru investitori și pentru instituțiile de credit naționale și internaționale”, se mai arată în comunicat.

În cadrul discuțiilor a fost reafirmată și susținerea pentru valorile europene și euroatlantice.

Din delegația care s-a întâlnit cu reprezentanții agenției de rating S&P au făcut parte deputații Marian Neacșu, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Adrian Câciu și Florin Manole, precum și vicepreședintele PSD Mihnea Costoiu.

Editor : A.D.