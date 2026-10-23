PSD se opune majorării impozitelor pe locuințe din 2027: „Nu-i vom pedepsi pe români cu impozite de 27 de ori mai mari”

PSD a anunțat vineri că nu susține introducerea impozitării locuințelor în funcție de valoarea de piață, măsură prevăzută de Guvernul Bolojan pentru 1 ianuarie 2027, care, potrivit social-democraților, ar putea duce la creșterea taxelor de până la 27 de ori față de nivelul actual. Formațiunea susține că va încerca să oprească măsura și să protejeze persoanele cu venituri mici și medii.

„PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 și care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni. PSD s-a angajat să schimbe direcția de guvernare, iar primele decizii susținute de miniștrii social-democrați vor viza oprirea politicilor de austeritate inițiate în guvernarea precedentă”, se arată în comunicatul formațiunii.

Social-democrații au precizat că, în același timp, vor respinge ceea ce consideră a fi încercări de exploatare electorală a nemulțumirilor populației și au făcut referire la promisiunile privind construirea unor locuințe la prețuri reduse.

„PSD nu-i va amăgi pe români că vor primi case de 35.000 de euro, dar nici nu-i va pedepsi cu impozite de 27 ori mai mari pe casele în care locuiesc. PSD amintește că impozitarea locuințelor la valoarea de piață a fost stabilită în 2021, de către guvernarea PNL-USR, care a realizat Planul Național de Redresare și Reziliență și pe care l-a transmis Comisiei Europene, fără o consultare prealabilă a Parlamentului României”, au transmis reprezentanții partidului.

PSD a susținut astfel că angajamentul privind noul sistem de impozitare a proprietăților a fost inclus în PNRR în perioada guvernării PNL-USR, documentul fiind ulterior transmis Comisiei Europene. Potrivit social-democraților, schimbarea modului de calcul al impozitelor nu trebuie să se traducă printr-o povară fiscală suplimentară pentru persoanele care locuiesc în propriile case.

„România trebuie să-și respecte angajamentele față de Uniunea Europeană, în baza cărora beneficiază de fonduri europene, însă modalitățile de implementare a acestor angajamente trebuie să aibă în vedere protejarea categoriilor vulnerabile și clasa de mijloc din țara noastră. Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici și medii”, se mai arată în comunicatul PSD.

Deocamdată, social-democrații nu au prezentat o variantă alternativă de calcul al impozitelor pe locuințe și nici o propunere legislativă concretă pentru modificarea măsurii prevăzute de la 1 ianuarie 2027.

Editor : A.D.