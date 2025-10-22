Live TV

Video Puterea de cumpărare din București și Cluj a depășit-o pe cea din Madrid și alte metropole europene. Orașele aflate la polul opus

Data actualizării: Data publicării:
oameni in supermarket
Foto: Inquam Photos / George Călin

Bucureștenii și clujenii au o putere de cumpărare mai mare decât cea a locuitorilor din capitala Spaniei, Madrid. Potrivit datelor Eurostat, nivelul de trai din București și Cluj îl depășește și pe cel din orașe precum Milano sau Hamburg. La polul opus, Vasluliul și Botoșaniul sunt județele din România cu cea mai mică putere de cumpărare.

 

Locuitorii din București și Cluj trăiesc peste media din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Capitala înregistrează un produs intern brut (PIB) pe locuitor, exprimat în standarde de de putere de cumpărare, de 87.400, mai mult decât dublul mediei europene de 38.000. 

Locuitorii din București depășesc chiar și nivelul de trai din metropole precum Stockholm, Roma și Milano. Și Clujul se află peste media UE, cu un standard de putere de cumpărare de peste 43.000. 

Alte județe, precum Timiș, Constanța, Brașov, Prahova și Gorj se apropie de media europeană, semnalând o creștere economică regională semnificativă. 

Cu toate acestea, restul regiunilor din România rămân printre cele mai sărace din Uniune, alături de zone din Bulgaria și Ungaria. Județele din țară în care se trăiește cel mai rău sunt Suceava, Călărași, Giurgiu, Botoșani și Vaslui.

Citește și: Coșul minim de cumpărături s-a scumpit cu 900 de lei. De câți bani are nevoie o familie cu doi copii din România pentru un trai decent 

PIB-ul pe cap de locuitor în Uniunea Europeană era în 2023 de 38.100, exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS), în creştere de la 36.000 PPS în 2022, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În cadrul nivelului 3 din Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3) al regiunilor UE, în 2023 cel mai ridicat nivel al PIB-ului pe cap de locuitor se înregistra în Dublin (139.500 PPS) şi Sud-Vest (137.300 PPS), ambele în Irlanda, Wolfsburg din Germania (136.500 PPS, sunt disponibile doar datele din 2022) şi Paris, în Franţa (126.900 PPS). Cel mai scăzut nivel al PIB-ului pe cap de locuitor era în Mayotte, o regiune a Franţei de peste mări (10.500 PPS), Haskovo (11.000 PPS) şi Silistra (11.100 PPS) în Bulgaria.

Datele Eurostat arată că cele mai multe regiuni din UE cu cel mai scăzut nivel al PIB-ului pe cap de locuitor erau în Bulgaria şi România, alături de o regiune din Ungaria (15.000 PPS).

În România, PIB-ul pe cap de locuitor era 29.700 PPS, în 2023, în creştere de la 26.500 PPS în 2022.

Defalcat, macroregiunea 1 (Nord-Vest şi Centru), PIB-ul pe cap de locuitor era 26.800, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare (PPS), în 2023, în creştere de la 24.000 PPS în 2022, în macroregiunea 2 (Nord-Est şi Sud-Est) PIB-ul pe cap de locuitor era 20.200, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare (PPS), în 2023, în creştere de la 17.900 PPS în 2022.

De asemenea, în macroregiunea 3 (Sud-Muntenia şi Bucureşti-Ilfov), PIB-ul pe cap de locuitor era 45.000 PPS în 2023, în creştere de la 39.900 PPS în 2022, iar în macroregiunea 4 (Sud-Vest şi Vest) PIB-ul pe cap de locuitor era 26.400 PPS, în 2023, în creştere de la 23.700 PPS în 2022.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
medici cu mana oe burta unei gravide
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a...
FED EXPLOZIE RAHOVA VALI P3 171025 R6_101192
Stelian Bujduveanu, despre blocul afectat de explozie: „Recomandarea...
Colaj SRI
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept...
BUCURESTI - SFANTUL PANTELIMON - DEMISII CADRE MEDICALE - 8 AUG
Morţi suspecte la Spitalul „Sfântul Pantelimon”: una dintre victime...
Ultimele știri
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei (surse)
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români, a murit la vârsta de 83 de ani
Antreprenorii, puternic afectați de majorarea TVA. Liderul IMM România, Florin Jianu: „Crește salariul minim, vin concedieri”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masini pe un buevard din bucuresti
Franţa şi Spania, în dezacord cu Germania: nu susțin interzicerea maşinilor cu motoare termice începând cu 2035
zfgbh zg
Povestea lui Jackie, câinele din Rahova care a rămas în apartamentul distrus de explozie, ca să îl apere. Cum a fost salvat animalul
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu, despre o posibilă candidatură PNL-USR în București: „Pare că au un plan ascuns”
consolidare cladiri
Un sector din București a majorat impozitul pentru mai multe clădiri aflate în paragină cu până la 500%
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse ar fi plănuit incendierea sediului unei companii ucrainene
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, despre începuturile ei în SUA. Nu știa o boabă de engleză: "Când am ajuns în America, nimic...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum verifici dacă angajatorul ți-a declarat corect grupa de muncă la Casa de Pensii
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jennifer Aniston dezvăluie că tatăl ei i-a spus să își “caute o slujbă adevărată” înainte de a deveni...
UTV
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Artistul a fost supus unei intervenții de trombectomie...