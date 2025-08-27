Live TV

Putin a fost informat că Rusia își reduce prognoza economică pentru 2025. Care sunt estimările

Data publicării:
putin
Vladimir Putin, președintele Federației Ruse / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Siluanov i-a prezentat lui Putin noile estimări Ce PIB are Rusia și cum a evoluat

Rusia își reduce prognoza de creștere economică pentru 2025 de la 2,5% la 1,5%, a anunțat ministrul de finanțe Anton Siluanov în cadrul unei discuții cu președintele Vladimir Putin. Oficialul a explicat că dobânzile ridicate și inflația frânează creditarea și investițiile.

Economia de război a Rusiei a crescut robust, cu 4,1% în 2023 şi 4,3% în 2024, mult mai rapid decât în ţările G7, în ciuda multiplelor runde de sancţiuni occidentale impuse după invadarea Ucrainei în 2022, dar încetineşte brusc în acest an. Ministrul economiei, Maksim Reşetnikov, a avertizat în iunie că Rusia este pe punctul de a intra în recesiune, dacă nu se schimba politica monetară.

Cele mai mari cheltuieli militare ale Rusiei de la Războiul Rece au alimentat inflaţia, ceea ce a determinat banca centrală să majoreze rata dobânzii de referinţă la 21% în octombrie, cel mai ridicat nivel de la începutul mandatului preşedintelui Vladimir Putin, în 2003. Banca centrală a redus rata la 20% în iunie şi apoi la 18% în iulie, dar economia este încă afectată de costul creditelor şi de lipsa forţei de muncă, potrivit analiştilor.

Siluanov i-a prezentat lui Putin noile estimări

Ministrul de finanțe Anton Siluanov i-a spus lui Putin că Ministerul Economiei prevede acum o creştere de cel puţin 1,5% în acest an. Previziunea oficială pentru 2025 era de 2,5%.

„Dacă în acest an vom avea condiţii destul de dificile pentru implementarea politicii monetare şi de credit, estimăm că rata de creştere economică nu va fi mai mică de 1,5% în acest an, cel puţin conform evaluării Ministerului Economiei”, a declarat Siluanov. „Un buget echilibrat va oferi băncii centrale mai multe oportunităţi de a relaxa politica monetară şi de credit, ceea ce înseamnă că resursele de credit vor fi mai accesibile”, a adăugat el.

Reuters a informat în ianuarie, în exclusivitate, că Putin era din ce în ce mai îngrijorat de distorsiunile din economia de război a Rusiei, în special de reducerea investiţiilor marilor companii din cauza ratelor ridicate ale dobânzii.

Ce PIB are Rusia și cum a evoluat

În timpul primelor două mandate ale lui Putin ca preşedinte, între 2000 şi 2008, economia Rusiei a crescut de la mai puţin de 200 de miliarde de dolari în 1999 la 1,7 trilioane de dolari. Însă PIB-ul nominal al Rusiei este acum de doar 2,2 trilioane de dolari, adică la aproximativ acelaşi nivel ca în 2013, anul înainte ca Rusia să anexeze Crimeea.

„Există multe nuanţe în ceea ce priveşte asigurarea creşterii economice”, le-a spus Putin lui Siluanov şi altor miniştri-cheie ai guvernului. El a afirmat că există o dezbatere constantă între guvern, banca centrală şi experţi cu privire la rata dobânzii de referinţă şi situaţia economiei.

Prim-viceprim-ministrul Denis Manturov i-a spus lui Putin că industria prelucrătoare va creşte cu aproximativ 3% - sub prognoza anterioară de 4,3% - şi că producţia industrială va fi de aproximativ 2% - sub prognoza anterioară de 2,6%.

PIB-ul Rusiei a crescut cu 1,1% în al doilea trimestru al anului 2025, comparativ cu o creştere de 4,0% în aceeaşi perioadă a anului trecut, a declarat la începutul acestei luni serviciul federal de statistică Rosstat.

Potrivit Fondului Monetar Internaţional, se preconizează că economia Rusiei va creşte cu 0,9% în acest an, comparativ cu previziunea anterioară de 1,5%. În contextul încetinirii economiei, dar şi al cheltuielilor enorme ale Rusiei pentru războiul din Ucraina, Moscova va trebui probabil să majoreze impozitele şi să reducă cheltuielile.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Avion Iak-52
3
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
FOTO Lamine Yamal a confirmat relația și i-a făcut iubitei sale un cadou spectaculos, de câteva sute de mii de euro
Digi Sport
FOTO Lamine Yamal a confirmat relația și i-a făcut iubitei sale un cadou spectaculos, de câteva sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere...
profimedia-1031744583
Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de independență. Emmanuel...
guvern 2
Reformele din Pachetul II vor fi adoptate separat. Executivul ar...
blojan moody
Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai Moody’s: România traversează...
Ultimele știri
Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan va fi închisă vineri câteva ore
Imagini spectaculoase deasupra Capitalei. Au început antrenamentele pentru cel mai mare show aviatic din România
Ungaria atacă la CJUE folosirea în favoarea Ucrainei a veniturilor produse de activele ruseşti îngheţate de UE
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Requiem event for Olenivka prison massacre victims in Lviv
„Rusia este un tărâm al fărădelegii”: Reacția Ucrainei după retragerea Moscovei din convenția anti-tortură
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Reacția Kremlinului după propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Ce spune Moscova despre o posibilă întâlnire între Putin și Zelenski. Noi declarații de la Kremlin
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Pană uriașă de curent în mai multe regiuni din Ucraina, după un atac al rușilor
trump putin si xi
China respinge ideea de a participa la negocieri cu SUA și Rusia pentru dezarmare nucleară: „Nerezonabil și nerealist”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Fanatik.ro
”AUR nu face opoziție, doar se bucură de subvenții de la stat”. George Simion, atacat dur de un fost aliat: e...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o ofertă uluitoare: „Toți banii pe...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Donatella Versace, transformare spectaculoasă la 70 de ani. Noul ei look a uimit internetul