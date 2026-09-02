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Rabla Auto 2026: AFM a aprobat alte 2.749 de ecotichete pentru persoane fizice, în valoare de aproape 34 de milioane de lei

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masini uzate vehicule scoase din uz rabla
Foto: Getty Images
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Cum este împărțit bugetul disponibil Ce trebuie să facă solicitanții după înscriere

Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat miercuri 2.749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în Programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor ajunge la 33,78 milioane de lei, iar pentru noi înscrieri este disponibil un buget de 93,73 milioane de lei.

Sesiunea pentru cumpărarea mașinilor noi cu motoare termice, inclusiv GPL sau GNC, și a celor cu propulsie hibridă rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului.

„Continuăm aprobarea ecotichetelor în cadrul Programului Rabla Auto, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Prin acest program contribuim la înnoirea parcului auto național, încurajăm achiziția de autovehicule mai puțin poluante și susținem reducerea impactului transportului asupra mediului”, a declarat președintele AFM, Florin Bănică.

Suma disponibilă pentru noile înscrieri provine din fondurile rezervate anterior pentru solicitanții care nu au parcurs toate etapele prevăzute de program.

Cum este împărțit bugetul disponibil

Din totalul de 93,737 milioane de lei, cea mai mare parte, respectiv 70,312 milioane de lei, este destinată achiziționării mașinilor cu motoare termice, inclusiv GPL sau GNC, și a celor hibride.

Alte 20,45 milioane de lei sunt alocate autovehiculelor plug-in hibrid, electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen, iar 2,975 milioane de lei sunt rezervate motocicletelor cu motoare termice sau electrice.

În cadrul Programului Rabla Auto 2026, persoanele fizice pot primi:

  • 18.500 de lei pentru un autovehicul electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;
  • 12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid;
  • 10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

Ce trebuie să facă solicitanții după înscriere

La încheierea înscrierii, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului solicitat, în limita bugetului disponibil.

Solicitantul are apoi la dispoziție zece zile pentru a introduce seria de șasiu a autovehiculului vechi, pentru a încărca documentele solicitate prin ghidul de finanțare și pentru a selecta un producător validat.

După obținerea statutului de „beneficiar aprobat pentru finanțare”, persoana are 60 de zile pentru a casa și radia din circulație autovehiculul uzat. Documentele care dovedesc îndeplinirea acestor obligații, precum și data radierii, trebuie încărcate ulterior în aplicația programului.

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Editor : A.D.

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