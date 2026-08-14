Rabla Auto 2026: AFM a aprobat încă 3.661 de ecotichete. Câți bani mai sunt disponibili în program

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat vineri 3.661 de ecotichete, în valoare totală de peste 48 de milioane de lei, în cadrul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice. Înscrierile continuă, iar bugetul disponibil în acest moment este de 10,7 milioane de lei.

Noua listă de beneficiari a fost aprobată în ședința de vineri a Comitetului de Avizare și cuprinde 3.661 de ecotichete, cu o valoare totală de 48.097.000 de lei.

„Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat astăzi, 14 august 2026, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 3.661 de ecotichete, în valoare totală de 48.097.000 de lei, în cadrul Programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice”, a transmis AFM.

Persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program, în limita bugetului rămas, care se ridică la 10,7 milioane de lei. Înscrierile pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu motoare termice, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și a mașinilor cu sistem de propulsie hibrid, sunt deschise până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului alocat.

Președintele AFM, Florin Bănică, spune că aprobarea noilor ecotichete reprezintă o nouă etapă a programului destinat înlocuirii mașinilor vechi cu autovehicule mai puțin poluante.

„Aprobarea celor 3.661 de ecotichete reprezintă o nouă etapă în procesul de înnoire a parcului auto naţional şi, în acelaşi timp, un pas concret către reducerea impactului transportului asupra mediului şi încurajarea unei mobilităţi mai curate”, a declarat acesta.

Ce trebuie să facă beneficiarii după aprobarea finanțării

Persoanele care obțin statutul de „beneficiar aprobat pentru finanțare” au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge autovehiculul uzat și pentru a-l radia din evidența circulației. Ulterior, beneficiarii trebuie să încarce în aplicația informatică documentele necesare și să introducă data radierii mașinii vechi.

Lista dosarelor aprobate este publicată de AFM în secțiunea dedicată Programului Rabla Auto pentru persoane fizice.

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Editor : A.D.