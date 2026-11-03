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Rabla Auto 2026: Înscrierile pentru persoane fizice au început. Ce trebuie verificat înainte de depunerea cererii

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masini uzate vehicule scoase din uz rabla
Foto: Getty Images
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Din articol
Ce greșeli trebuie evitate la înscrierea în Rabla Auto 2026 Ce documente trebuie verificate înainte de depunerea cererii Numărul de înregistrare nu înseamnă aprobarea finanțării Cum este împărțit bugetul sesiunii

Înscrierile pentru o nouă sesiune a Programului Rabla Auto 2026, destinată persoanelor fizice, au început marți, la ora 10:00. Solicitanții se pot înscrie online, prin platforma Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), pentru ecotichete cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei. Bugetul sesiunii depășește 35 de milioane de lei, iar programul rămâne deschis până la finalul anului sau până la epuizarea fondurilor.

Persoanele care depun cererea trebuie să folosească formularul disponibil în aplicația AFM pentru sesiunea din 3 noiembrie și să verifice atent datele și documentele încărcate. Certificatele fiscale expirate, informațiile personale completate greșit sau nefinalizarea procedurii în platformă pot crea probleme la verificarea dosarului.

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Ce greșeli trebuie evitate la înscrierea în Rabla Auto 2026

Printre problemele care pot afecta înscrierea se numără folosirea unui formular de finanțare dintr-o sesiune anterioară și depunerea unor certificate fiscale care nu mai sunt valabile. Solicitanții trebuie să verifice și dacă numele, CNP-ul și domiciliul completate în cerere corespund documentelor oficiale.

Documentele incomplete sau ilizibile pot împiedica verificarea informațiilor, iar alegerea unei categorii de autovehicul neeligibile poate afecta acordarea finanțării. De asemenea, încărcarea fișierelor nu înseamnă că cererea a fost depusă: solicitantul trebuie să parcurgă toți pașii din aplicație și să verifice dacă a primit confirmarea transmiterii.

Unele informații pot fi corectate în condițiile prevăzute de procedură, însă solicitanții nu trebuie să presupună că orice eroare poate fi remediată după încheierea înscrierii.

Ce documente trebuie verificate înainte de depunerea cererii

Cererea trebuie descărcată din platforma AFM, completată în câmpurile corespunzătoare și încărcată conform instrucțiunilor programului. Solicitanții trebuie să folosească formularul disponibil pentru sesiunea curentă și să nu reutilizeze automat documente pregătite pentru o etapă anterioară.

Și certificatele fiscale trebuie verificate înainte de înscriere. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile către bugetul de stat trebuie să fie emis cu cel mult 90 de zile înainte de depunerea cererii, iar certificatul pentru impozitele și taxele locale, cu cel mult 30 de zile înainte. Ambele documente trebuie să fie emise pe numele solicitantului.

Actul de identitate trebuie să fie valabil la momentul înscrierii, iar datele din acesta trebuie să corespundă celor completate în aplicație. Persoanele care și-au pregătit dosarul pentru o sesiune anterioară trebuie să verifice dacă documentele sunt încă valabile la data depunerii.

Potrivit manualului AFM pentru persoanele fizice, documentele se încarcă în format PDF sau arhivă. Înainte de trimitere, solicitantul trebuie să verifice dacă fișierele au fost încărcate corect, dacă pot fi deschise și dacă aplicația afișează mesaje de eroare sau avertizare.

Numărul de înregistrare nu înseamnă aprobarea finanțării

După depunerea cererii, aplicația generează un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului solicitat, în limita fondurilor disponibile. Procedura continuă însă și după acest pas.

În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze informațiile despre autovehiculul uzat, să încarce documentele cerute de ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat. Printre informațiile necesare se află seria de șasiu a mașinii vechi, cunoscută și ca VIN.

După aprobarea finanțării, beneficiarul trebuie să respecte și obligațiile privind casarea și radierea autovehiculului uzat. Termenul prevăzut pentru aceste operațiuni este de 60 de zile de la obținerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanțare”.

Cum este împărțit bugetul sesiunii

Bugetul total al noii sesiuni este de 35.389.000 de lei. Din această sumă, 25.600.000 de lei sunt alocate achiziției de autovehicule cu propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, și de autovehicule hibride.

Alte 9.239.000 de lei sunt destinate autovehiculelor plug-in hybrid, celor pur electrice și celor cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru motociclete și motociclete electrice sunt alocați 550.000 de lei.

Valoarea ecotichetului depinde de tipul vehiculului achiziționat:
- 18.500 de lei pentru o mașină pur electrică sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
- 15.000 de lei pentru o mașină plug-in hybrid sau o motocicletă electrică;
- 12.000 de lei pentru o mașină hibridă;
- 10.000 de lei pentru o mașină cu propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Între 2005 și 2024, prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus au fost casate 1.061.452 de autovehicule și au fost cumpărate 719.999 de mașini noi. Dintre acestea, 9.797 au fost plug-in hybrid, iar 49.716 au fost complet electrice.

În 2025, AFM a aprobat 12.557 de ecotichete pentru persoane fizice. În 2026, cea mai recentă listă publicată, în 19 octombrie, cuprinde 1.419 ecotichete aprobate. Aceste cifre arată finanțările aprobate, nu numărul de mașini cumpărate și casate efectiv, potrivit Agerpres.

Editor : A.D.

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