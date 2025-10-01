Live TV

Consiliul Fiscal, despre măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan: „Timpul nu mai avea răbdare cu România”

Data actualizării: Data publicării:
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Consiliul Fiscal: „Timpul nu mai avea răbdare” cu România Consiliul Fiscal: Trebuie îmbunătățită colectarea veniturilor și absorbția fondurilor europene

Economia României are nevoie de măsuri fiscale, precum cele adoptate de Guvernul Bolojan, altfel riscă să ajungă la un deficit de 9% din PIB și să se confrunte cu o creștere semnificativă a datoriei publice, arată Consiliul Fiscal într-o opinie emisă pe marginea proiectului de rectificare bugetară. Specialiștii economici mai subliniază că e nevoie de îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat și de o îmbunătățire în absorbția fondurilor europene. 

Consiliul Fiscal explică, într-o opinie furnizată în contextul publicării proiectului de rectificare bugetară, cum arată situația economică a României. Proiectul de rectificare bugetară poate fi citit aici. 

Încă de la început, Consiliul Fiscal amintește că Guvernul României a revizuit ținta de deficit la 8,4% din PIB pentru anul 2025 și subliniază că, fără nicio măsură adoptată, deficitul putea ajunge la 9% din PIB.

„Afirmația că ajustarea deficitului bugetar conduce la o criză economică omite faptul că România nu poate perpetua deficite de 9% din PIB. În plus, corecția este graduală”, potrivit raportului Consiliului Fiscal.

În acest context, Consiliul Fiscal subliniază că deficitul bugetar cu care România a finalizat anul 2024 „a fost adâncit în special prin creșteri de cheltuieli permanente” și că ținta asumată pentru 2025 (cea de 7,04% din PIB) era „departe de realitate”. 

„În România, criza bugetară este auto-provocată. Anii electorali nu pot justifica imprudențe mari în gestionarea finanțelor publice”, arată sursa citată.

Consiliul Fiscal: „Timpul nu mai avea răbdare” cu România

Consiliul Fiscal mai subliniază că măsurile luate de Guvernul Bolojan au impact pentru 2025 de 0,6% din PIB și că schimbările „au fost impuse de realitatea nemiloasă a unui acces tot mai dificil la finanțare și refinanțare”, dar în 2026 ar putea duce la un deficit de 6,5% din PIB. 

„Raționamentul potrivit căruia s-ar putea obține o colectare rapidă mult mai bună de taxe și impozite, care să evite schimbări în regimul fiscal, este iluzoriu (...) Timpul nu mai avea răbdare cu o țară care terminase anul 2024 cu un deficit bugetar record în UE”, potrivit Consiliului Fiscal.

În același timp, potrivit Consiliului Fiscal, corecția bugetară „este absolut necesară și pentru a menține încrederea în moneda națională”. 

Numai că „inevitabila” corecție bugetară din România este complicată „enorm” de evoluția mediului internațional (război comercial, încetinire de activitate economică în Europa, creșterile cheltuielilor cu apărarea, tensiunile geopolitice), mai subliniază experții economici. 

„Corecția este dureroasă și pentru a fi realizată este nevoie de liniște socială și solidaritate, chiar dacă aceste deziderate pot suna ca naive”, mai subliniază Consiliul Fiscal. 

Specialiștii economici menționează că nu se poate pune problema de aderarea la Zona Euro dacă „nu se va realiza consolidarea bugetară”. 

În același timp, în lipsa măsurilor de corecție bugetară, ponderea datoriei publice în PIB „ar avea o evoluție explozivă” și ar putea depăși „pragul de 100% în 2032”, fiind catalogată drept o traiectorie „nesustenabilă”, potrivit documentului citat. 

Consiliul Fiscal: Trebuie îmbunătățită colectarea veniturilor și absorbția fondurilor europene

Chiar dacă simpla colectare de taxe și impozite, fără adoptarea unor măsuri suplimentare, nu ar fi redus deficitul bugetar, Consiliul Fiscal subliniază că îmbunătățirea „considerabilă” a colectării „este esențială pentru o consolidare bugetară mai fermă”.

Specialiștii arată că România stă prost din punct de vedere al nivelului veniturilor fiscale (28,8% din PIB, față de Polonia, Cehia și Ungaria, unde acest nivel este de peste 35%).

Consiliul Fiscal mai precizează, în acest sens, că „povara creșterii cheltuielilor militare” ar putea fi conectată de reducerea evaziunii fiscale.

Pe lângă colectarea veniturilor, reprezentanții Consiliului Fiscal subliniază că absorbția fondurilor europene este o resursă financiară „esențială” pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei românești.

Până în prezent, potrivit specialiștilor, absorbția fondurilor europene „s-a confruntat cu dificultăți majore și întârzieri semnificative legate de slaba capacitate administrativă”.

Raportul integral al Consiliului Fiscal poate fi citit aici.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
2
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
3
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
contor electric
4
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie. „Avem câteva probleme...
boeing p8 poseidon in zbor
5
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Coaliția amână din nou decizia privind tăierile din primării...
Press conference of the Chairman of the Parliament of the Republic of Moldova Igor Grosu and the Chairman of the House of Representatives of the Irish Parliament Sean O'Fergale following the meeting.
Igor Grosu, liderul PAS, avertisment după victoria în alegerile din...
drona
Casele nedeclarate la Fisc, verificate cu drone. Ministrul...
rusia benzinarie
Situație rușinoasă pentru Putin: Rusia va importa benzină din Asia...
Ultimele știri
Nicușor Dan prezintă la Consiliul European date despre anularea alegerilor din România. Temele reuniunii de la Copenhaga
România pregătește proiectele pe apărare care vor fi finanțate prin programul SAFE. Bolojan, discuții cu mai mulți miniștri la Guvern
Ungaria acuză Bruxelles-ul că se pregătește de război: „Vrea să plătim pentru armata ucraineană”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bani numarati pe masa
În ce condiții ar putea scădea ratele calculate în funcție de IRCC. Oficial BNR: „Trebuie să fim realiști”
alexandru rogobete in studioul digi24
Alexandru Rogobete, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: Un haos administrativ mai mare, nu am mai văzut de mult
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare: Toate solicitările sindicaliştilor din Finanţe vor fi analizate temeinic, totuși unele doleanțe nu pot fi susținute
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ce spune ministrul Finanțelor despre o nouă creștere a TVA. Nazare: Rectificarea acoperă pensii, salarii și asistența socială
un pix și monede așezate pe o hârtie
Grindeanu îl felicită pe Nazare pentru ținta de deficit de 8,4% convenită cu CE: „Pot continua investiţiile pe Anghel Saligny”
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, tandemul perfect și acasă, și la golf. Veseli, concentrați și...
Cancan
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție...
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
La cât setezi centrala termică pentru a economisi bani, dar să ai şi căldură în casă
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
A plecat din România și a spus totul. Patronul care "când vine supărat, fug și șobolanii"
Pro FM
„Amore”. Dua Lipa, spectaculoasă în costum de baie, pe iaht, în Italia, în imaginile de peste 2 milioane de...
Film Now
Din Sydney până la Beverly Hills, în culisele imperiului imobiliar al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Au...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
George Burcea are o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Cine este Mădălina, blonda care i-a...