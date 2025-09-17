Live TV

Radu Burnete avertizează că România este blocată într-un model depășit: „Nu mai merge să digitalizăm dosare cu șină”

Data publicării:
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, consilier prezidenţial pe probleme economice şi sociale. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Consilierul prezidenţial Radu Burnete consideră că România este blocată într-un model administrativ şi economic care şi-a atins limitele, iar schimbarea lui este „înfricoşătoare pentru toţi cei care se agaţă astăzi de el”.

El a făcut, miercuri, într-o postare pe Facebook, o radiografie a problemelor economice şi sociale ale ţării în această perioadă, avertizând despre amenințările care „vin din est”, dar și asupra celor care erodează din interior.

„Singura armă veritabilă pentru a proteja România de acest asalt informaţional şi ideologic barbar care vine din est, dar şi din interiorul nostru este să arătăm că lucrurile se pot face altfel. Suntem blocaţi într-un model administrativ şi economic care şi-a atins limitele. Schimbarea lui este înfricoşătoare pentru toţi cei care se agaţă astăzi de el. Şi se agaţă pentru că nu-şi pot imagina viaţa lor şi viaţa lor în România altfel”, a scris Burnete.

În opinia sa, nu este nevoie de atâtea judeţe şi localităţi şi straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile. Burnete subliniază că administrația trebuie regândită pentru epoca cloud.

„Computerele cuantice şi primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie. Nu mai putem trage după noi atâtea companii de stat ineficiente. Nu mai putem. E mare jelanie când vorbeşti de privatizare sau listare, deşi nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenţi, autonomi şi competenţi. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participaţie măcar minoritară a mediului privat. Nu mai merge să digitalizăm dosare cu şină. Asta era ceva ce trebuia făcut în 2010. Acum avem nevoie să regândim administraţia pentru epoca cloud şi a inteligenţei artificiale pe care să le folosim în interes public, nu să căutăm cele mai bune reţete de pastramă. Avem pentru prima dată suficient capital românesc despre care sunt convins că poate produce al doilea miracol economic după cel al aderării la UE. Zace în conturi sau în fondurile de pensii sau se duce în alte ţări unde produce randamente pentru alţii”, susţine consilierul prezidenţial.

Potrivit acestuia, „investiţiile străine sunt excelente, dar nu mai sunt de mult suficiente”. Consilierul prezidenţial pe probleme economice şi sociale mai atrage atenţia şi asupra importanţei domeniului Apărării: „Nu mai spuneţi că nu avem nevoie de apărare sau de industrie de apărare. Lipsa de dinamism şi a unui braţ înarmat sunt cele mai mari vulnerabilităţi europene astăzi. Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii şi educaţie sau vrem drone şi sateliţi. Vrem de amândouă şi de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive şi creatoare ale acestei ţări”.

Conform acestuia, problema fundamentală a României este că „lumea se schimbă”, dar românii refuză să se schimbe, spunând că „blocajul” trebuie depășit.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„E prea mult defetism. Nimic nu merge. Nimic nu se poate. Totul e prost. Dracul e mai negru decât dracul. Chiar aşa o fi? Am primit un reproş care m-a cam atins - că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici şantiere care, oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României. Asta m-a făcut să mă întreb care este problema fundamentală a României şi în această dimineaţă răspunsul meu este aşa: lumea se schimbă şi noi refuzăm să ne schimbăm cu ea. Mereu am avut o problemă de sincronizare istorică, am fost cu câţiva paşi în urmă din circumstanţe geopolitice care nu ţineau de noi. Pentru prima dată blocajul este mai degrabă la noi şi trebuie, trebuie să-l depăşim”, a încheiat Radu Burnete.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
intrarea in sala CCR
4
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 28, 2022: The missile launcher of the S-400 Triumph anti-aircraft missile system. The rehearsal of the
5
Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană S-400 de la un stat membru...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în format restrâns a Coaliției, cu demisia premierului pe...
Donald Trump
Fără petrol rusesc și tarife uriașe contra Chinei: De ce Uniunii...
Nord Stream 2 - gas supplies only against rubles
Dovezile privind sabotarea Nord Stream indică Rusia, declară un...
atac mall
Momente de panică într-un mall din București: Un bărbat a fost...
Ultimele știri
Departamentul de Justiţie al SUA a eliminat un document despre extrema dreaptă radicală după uciderea lui Charlie Kirk
Columbia anunță că nu mai cumpără arme din SUA, pentru că a fost scoasă de pe lista ţărilor implicate în lupta împotriva drogurilor
Imagini cu Trump şi Epstein, proiectate pe castelul Windsor, cu ocazia vizitei președintelui SUA în Marea Britanie. Patru arestări
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să intre în recesiune: „Nu poți să vinzi iluzii”. Ce spune despre inflație și măsurile fiscale
nicusor dan ocde
Nicușor Dan, după discuția cu secretarul general al OCDE: România ar putea adera anul viitor
Romania Bucharest street way living poor no money street people country adult habits site occupation job work
Sondaj INSCOP: Ce cred românii despre valorile tradiționale și intervenția statului în economie
Balík konsolidačných opatrení na rok 2026
Măsuri de austeritate în Slovacia: se reduce numărul sărbătorilor legale și se majorează impozitele
Trump And President Nawrocki Of Poland Bilateral Meeting
Președintele Poloniei spune că Trump l-a invitat să participe la summitul G20. ”Nu avem încredere în Putin. Ucraina trebuie ajutată”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Soții de politicieni, foști consilieri și bugetari de lux. Cine sunt VIP-urile care au prins un post de...
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
Extinderea balconului la parter. Cum poţi face să fie legal?
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”